Fostul fotbalist de la Rapid, în tricoul Universității Craiova. Filmarea a fost imortalizată chiar de soția sa

Un fost fotbalist de la Rapid, liber de contract în prezent, a uimit cu felul în care a fost imortalizat. A apărut în tricoul Universității Craiova, echipă la care a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș în vara lui 2020.

Fostul rapidist, purtând un tricou cu Universitatea Craiova

Ajuns la vârsta de 41 de ani, Marius Constantin a renunțat la cariera în fotbal. A pus ghetele în cuie în urmă cu ceva vreme, concentrându-se pe relația sentimentală pe care o are cu o cunoscută artistă de muzică populară.

Se iubește cu Miruna Lazea, în ciuda faptului că între ei este . Frumoasa cântăreață i-a dăruit deja un copil, cei doi ajungând în vara lui 2024 în fața altarului. Pe o rețea de socializare vedeta a fost cea care a încărcat o filmare neașteptată.

Îmbrăcat cu un tricou al Universității Craiova, fostul fundaș central a fost surprins în timp ce taie lemne. Fanii au reacționat în număr mare pentru că sportivul a jucat pentru această echipă din Bănie o perioadă scurtă, înainte de retragere.

În schimb, toată lumea știe că a evoluat pentru Rapid cea mai mare parte a carierei sale. Fanii formației nu au văzut cu ochi buni ipostaza în care a fost imortalizat de frumoasa sa soție. „Tricou cu Craiova, pantaloni cu Târgu Mureș, dar inima tot la Rapid i-a rămas!”, a scris un internaut.

„Respect Marius Constantin, un tip cu o modestie rar întâlnită”, „Măcar i-au rămas haine de muncă”, „A rămas atașat de Universitatea Craiova, bravo lui” sau „Cu tricoul Craiovei, leșin”, au scris alte persoane.

Clipul încărcat pe TikTok este însoțit de mesajul „Viking”, semn că Marius Constantin este un adevărat luptător. Vikingii au fost navigatori, comercianți și războinici nordici, care au trăit în secolele VIII-XI. Ei erau renumiți pentru raidurile rapide, ambarcațiunile avansate și extinderea în Europa.

Istoricii ne amintesc că proveneau, de fapt, din Scandinavia. E vorba în mod special de țări precum Danemarca, Norvegia și Suedia. La bază nu erau numai invadatori, ci și fermieri, meșteșugari și exploratori.

Ca răspuns pentru @Alin

Ipostaza emoționantă cu fostul fotbalist și partenera sa

Marius Constantin este o persoană discretă, dar i-a făcut recent pe plac soției sale. Miruna Lazea, care în urmă cu un an, a dezvăluit că fostul fotbalist de la Rapid a fost de acord să apară în unul dintre videoclipurile sale. Filmarea este una specială.

Cei doi parteneri de viață au fost surprinși în ipostaze tandre în clipul piesei „Te ador”. Melodia este una care transmite o emoție sinceră, după cum a dezvăluit pe o rețea de socializare celebra interpretă de muzică populară.

„Piesa asta trebuia filmată cu emoție reală… și știam că doar cu el o pot transmite”, a notat vedeta, pe Instagram. Descrierea este însoțită de o imagine în care artista, supranumită Perla Banatului, poartă o rochie roșie, lungă, alături de soțul său.