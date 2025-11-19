Fostul fotbalist de la Real Madrid a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță. Cine este iubita sa

ADVERTISEMENT

Marco Asensio este originar din Spania, dar evoluează pentru o echipă din Turcia. În trecut a avut un contract cu Real Madrid, iar acum se axează pe viața amoroasă. Tânărul de 29 de ani a confirmat relația cu o frumoasă influenceriță.

Fostul jucător de la Real Madrid, cucerit de o influenceriță

Un fost jucător de la Real Madrid este în centrul atenției după ce a oferit detalii despre latura sentimentală. Marco Asensio a făcut o postare neașteptată pe rețelele de socializare, unde are o comunitate activă.

ADVERTISEMENT

Sportivul spaniol a dezvăluit că formează un cuplu cu o cunoscută creatoare de conținut. Tânăra cu care se iubește se numește Lavinia Leon. Aceasta este o șatenă superbă, cu forme fizice de invidiat și cu o siluetă trasă prin inel.

Creatoarea de conținut nu are foarte multe imagini pe social media, însă urmăritorii apreciază activitatea sa. Astfel, fotbalistul celor de la Fenerbahce Istanbul are toate motivele să fie mândru de partenera sa de viață.

ADVERTISEMENT

În urmă cu puțin timp a distribuit o fotografie specială cu frumoasa . Marco Asensio și Lavinia Leon s-au afișat împreună la un meci de fotbal american, care s-a desfășurat pe stadionul Bernabeu din Spania.

ADVERTISEMENT

„Ziua NFL”, a scris fostul fotbalist de la Real Madrid, în dreptul imaginilor de la Instagram. Iubita sa a reacționat instant la această postare și a răspuns simplu, prin intermediul unor inimioare roșii, trei la număr.

Jucătorul de la Real Madrid, divorț după 11 luni de mariaj

Marco Asensio are o carieră impresionantă în fotbal, dar a ținut prima pagină a tabloidelor cu viața sentimentală. a avut o relație de lungă durată cu iubita sa din adolescență, Sandra Garal.

ADVERTISEMENT

Cei doi au ajuns în fața altarului pe data de 10 iulie 2023, dar ulterior au anunțat că s-au separat. Au semnat actele de divorț la numai 11 luni de când s-au căsătorit. Vestea a fost făcută publică pe rețelele de socializare.

La momentul respectiv, fotbalistul a transmis că a semnat un acord de divorț cu fosta parteneră de viață. În prezent, pare că și-a găsit fericirea alături de Lavinia Leon alături de care a fost surprins încă de la începutul verii.

Jucătorul de 29 de ani și influencerița au fost filmați pe un iaht, în timp ce se relaxează. Marco Asensio nu a făcut nicio declarație despre momentele din vacanță în care s-a bucurat de compania frumoasei șatene.

Cine este Marco Asensio

Marco Asensio provine dintr-o familie cunoscută din Spania. Tatăl său, Gilberto, este un basc care și-a petrecut copilăria în Essen, Germania. A fost la rândul său fotbalist, pasiune care i-a fost insuflată și fiului său mai mare, Igor.

Acesta a jucat ca fundaș pentru Platges de Calvià. Sportivul spaniol are dublă cetățenie, spaniolă și olandeză. Vorbește fluent mai multe limbi străine, printre care se numără germana, engleza și catalana. După ce a plecat de la Real Madrid a semnat cu PSG.

Ulterior, a fost transferat în Turcia. Marco Asensio a semnat cu Fenerbahce, în septembrie 2025, un contract pe 3 ani. Fotbalistul are posibilitatea să prelungească contractul cu alte 12 luni. Până acum a marcat 4 goluri în 8 meciuri de campionat.

De asemenea, a câștigat 16 trofee alături de Real Madrid. Mai exact, este vorba de 4 cupe de CM al cluburilor, 3 titluri de campion, Ligi ale Campionilor și Supercupe ale Europei, două Supercupe ale Spaniei și Cupa Spaniei.