Fostul fotbalist din Generația de Aur, dărâmat după moartea soției. Ce i-ar transmite acum dacă ar putea

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Tragedia prin care a trecut recent fostul fotbalist din „Generația de Aur” continuă, în mod firesc de altfel, să se resimtă destul de puternic în viața acestuia. Este vorba despre Iosif Rotariu (63 de ani). În mai 2024, după o luptă de mai mulți ani cu boala. Acum, fostul mijlocaș a vorbit despre acest eveniment teribil cu un prilej fericit.

După moartea soției, Iosif Rotariu, fostul fotbalist din Generația de Aur, se bucură acum de reușitele fiicei sale, Kassandra

Fiica sa adoptivă Kassandra, cea care de-a lungul timpului a fost supusă la peste 50 de operații din cauza osteomielitei, o infecție la nivelul oaselor, i-a generat o bucurie imensă fostului internațional prin faptul că a intrat la o facultate din Strasbourg, Franța. „(n.r. Despre fiica lui adoptivă Kassandra, devenită acum studentă în Franța, la Strasbourg) Am fost cu ea în primele zile, ea era în oraș și mi-a spus să vin și eu în Franța, pentru a fi alături de ea, să nu meargă singură. Avea emoții. M-am trezit la 5:00 dimineața, am luat tramvaiul și apoi am intrat… și eu cu emoții pe poarta universității. Am început să plâng când am intrat cu ea, pentru că știu cum era Kassandra la vârsta de 3 ani, când am luat-o. Să o văd intrând pe porțile universității… O împlinire… Mai ales pentru… soția mea.

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(n.r. Despre cel mai greu moment din viața sa) Când a decedat soția. Toate greutățile au venit către mine. N-am știut de unde s-o apuc. Kassandra depindea foarte mult de soția mea, ea se ocupa. Când s-a îmbolnăvit și a trebuit să merg cu ea în Turcia, din trei în trei săptămâni, atunci mi-am dat seama cât e de greu, pentru că nu știam ce să fac cu Kassandra. E adolescentă, are problemele ei. Cu cine să discute? Cu mine?!”, , potrivit

Cum a trecut Kassandra Rotariu peste moartea mamei sale și ce i-ar spune Iosif Rotariu soției sale dacă ar putea

Iosif Rotariu se bucură foarte mult că fiica sa a reușit să treacă într-o anumită măsură peste acel șoc și, în plus, a învățat în timpul scurs de atunci să se descurce de una singură. Întrebat ce i-ar transmite soției sale acum dacă ar avea această ocazie, fostul fotbalist a oferit un răspuns extrem de emoționant:

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„(n.r. Despre Kassandra) S-a maturizat foarte mult, și-a dat seama că nu mai e soția mea… A încercat singură să facă de toate, s-a maturizat. Soția mea făcea tot, îi făcea de mâncare… Apoi, după ce soția mea s-a stins, Kassi a început să caute rețete, să-și facă singură de mâncare, a început să fie independentă. (n.r. Ce i-ar transmite acum soției dacă ar putea) Mi-e greu, mi-ar fi foarte greu. Doar i-aș arăta carnetul de student al Kassandrei. Ar fi foarte mândră. Fac orice în continuare pentru a o ajuta pe Kassandra”.