Fostul fotbalist este în formă maximă la 49 de ani! Care este rutina zilnică de la care nu se abate

Un fost jucător are o siluetă la invidiat, deși a împlinit 49 de ani. Ce face în fiecare zi pentru a avea parte de o sănătate de fier și un trup sculptat.
Alexa Serdan
14.12.2025 | 13:45
Fostul fotbalist este in forma maxima la 49 de ani Care este rutina zilnica de la care nu se abate
Ce program are fostul fotbalist, la 49 de ani. Sursa foto: Hola
În timp ce unii iau în calcul doar genetica pentru felul în care arată, un cunoscut fost fotbalist este în formă maximă la 49 de ani. Care este rutina zilnică de la care nu se abate. Ce cuvânt primează, de fapt, în viața acestuia.

Un fost fotbalist dezvăluie ce face pentru o siluetă de invidiat, la 49 de ani

Aitor Ocio și-a încheiat activitatea de fotbalist profesionist în anul 2012. Fostul jucător spaniol a evoluat pentru mai multe cluburi, printre care se numără Athletic Bilbao și Sevilla, însă a decis să renunțe la activitatea sportivă.

De când și-a pus ”ghetele în cuie” s-a concentrat pe afaceri. Și-a deschis o clinică specializată în medicină estetică, oamenii fiind de părere că a apelat la diferite proceduri pentru a se menține în formă maximă. Cu toate acestea, infirmă aceste zvonuri.

Susține că până la 49 de ani a avut o rutină constantă. Astfel, nu este vorba de genele pe care le-a moștenit, ci despre disciplină. În ultimii ani s-a reinventat și a pus pe primul loc sănătatea, sportul și mai ales, nutriția.

Acest lucru îmi permite să încep ziua în cel mai bun mod posibil și să-mi înfrunt angajamentele profesionale cu cea mai bună atitudine”, a spus Aitor Ocio, pentru cuidateplus.marca.com.

Nutriția, primordială pentru fostul jucător de fotbal

Aitor Ocio a transmis faptul că nutriția este esențială pentru a fi în formă maximă. Alimentele pe care fiecare persoană în parte le consumă sunt foarte importante. Ele trebuie să fie neapărat de cea mai bună calitate.

În plus, fostul fundaș central susține că abilitățile fizice și cognitive depind în totalitate de sursa de energie. De asemenea, proporția și calitatea nutrienților pe care îi ingerează zilnic organismul sunt primordiale.

Toate aceste elemente simple și bine puse la punct au un impact pozitiv sau negativ asupra sănătății și bunăstării noastre. Așa se face că acum este pasionat de nutriție. Pune preț inclusiv pe felul în care se simte la interior sau arată la exterior.

„În anii premergători crizei din 2008, am citit și am auzit constant că medicina estetică și clinicile de fertilitate vor rezista și chiar vor crește în acea perioadă și în anii care au urmat.

Acest lucru m-a determinat să deschid Clinica Henao în 2012, o clinică de medicină estetică”, a completat fostul fotbalist spaniol, Aitor Ocio, mai arată sursa citată anterior.

Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
