Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul

Ajuns la vârsta de 41 de ani, fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg, a devenit tată pentru a cincea oară. Maxi Lopez este în culmea fericirii. Le-a spus celor de pe rețelele de socializare ce nume poartă bebelușul.

Un fost jucător de fotbal a devenit tată pentru a cincea oară

Fostul jucător de fotbalist profesionist argentinian, cunoscut drept El Rubio și La Gallina de Oro, are toate motivele să fie bucuros. Sportivul care a jucat ca atacant la numeroase echipe a transmis că a devenit din nou tată.

Maxi Lopez a fost cel care a dat vestea cea mare pe social media. Anunțul vine la câțiva ani după ce . Mai exact, este vorba de fosta soție, Wanda Nara, alături de care are 3 copii.

Frumoasa vedetă i-a fost infidelă cu Mauro Icardi, conform . Cei doi au trecut peste acest episod, în momentul de față jucătorul fiind extrem de fericit alături de cea de-a doua soție. Aceasta l-a făcut tată la sfârșitul lui 2025.

Concret, fostul atacant și Daniela Christiansson, care sunt împreună de peste un deceniu, au devenit părinți pentru a doua oară. Pe 31 decembrie, modelul suedez a adus pe lume un băiețel care a primit un nume special.

Mesajul transmis de fostul fotbalist argentinian

„Bine ai venit Lando! Un an aglomerat, cu multe motive pentru care să fiu recunoscător.

Copiii mei, familia, noi provocări pe care nu mi le-am imaginat niciodată și Lando care a venit să mărească echipa.

Un an nou fericit tuturor!”, a notat Maxi Lopez, pe contul de Instagram. Mesajul a fost lăsat drept descriere în dreptul unei imagini extrem de emoționante în care fostul fotbalist ține în brațe bebelușul. Soția sa a lăsat un comentariu cu mai multe inimioare roșii.

Legat de prenumele pe care micuțul îl poartă, fostul atacant, retras din activitate în 2021, a spus de unde s-a inspirat. Fostul sportiv în vârstă de 41 de ani îl admiră foarte mult pe pilotul de Formula 1, Lando Norris.

Așadar, nu este deloc o coincidență că a decis să folosească acest nume inedit. În altă ordine de idei, și Daniela Christiansson mai au o fetiță, Ella, născută în 2023. Din relația cu Wanda Nara, fostul sportiv are 3 băieți: Valentino, Constantino și Benedicto.