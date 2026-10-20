Fotbalistul român care a jucat cu Adi Mutu în Italia, ridicat de mascați după ce a reprodus „Schema Nordis”! Prejudiciu de 7 milioane de euro!

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Schema „à la Nordis”, replicată la Iași. Ștefan Popescu, fostul fotbalist român devenit dezvoltator imobiliar după retragere, are probleme acum. El a fost ridicat de autorități după ce a produs un prejudiciu de 7 milioane de euro după ce promisese aceeași locuință de minimum două ori către diverse persoane fizice sau juridice.

Ștefan Popescu, ridicat de mascați după ce a înșelat mai mulți oameni cu aceeași locuință

Polițiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Iaşi, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi, au pus în executare mai multe mandate de percheziţie domiciliară într-un dosar de amploare. Ștefan Adrian Popescu jr., în vârstă de 33 de ani, este persoana vizată în această anchetă. Conform , potrivit primelor date din anchetă, în perioada 2023–2026, dezvoltatorul imobiliar a pus la punct o schemă prin care o parte din unitățile locative și spațiile dintr-un imobil din municipiul Iași au fost promise spre vânzare de minimum două ori către diverse persoane fizice sau juridice. Practic, aceleași apartamente au fost contractate și încasate de la clienți diferiți, lăsând zeci de oameni fără locuințe și fără economiile de o viață.

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Prejudiciul total estimat de autorități în acest moment se ridică la fabuloasa sumă de șapte milioane de euro. În urma perchezițiilor, anchetatorii au ridicat numeroase mijloace materiale de probă, iar dezvoltatorul a fost condus la sediul poliției pentru audieri. Printre acuzațiile care i-au fost aduse se numără înșelăciunea în formă continuată cu consecințe deosebit de grave, fals în declarații, delapidare și participație improprie la infracțiunea de înșelăciune. Ancheta se află acum în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească amploarea exactă a fraudelor, precum și toate complicitățile care i-au permis dezvoltatorului să obțină beneficii materiale pe seama acestei scheme timp de 3 ani.

Similitudinea cu celebrul dosar Nordis

Afacerea cu care Ștefan Adrian Popescu jr. a păgubit mai mulți oameni la Iași seamănă izbitor de mult cu , scandal care a cutremurat piața imobiliară de lux din România și în care au fost înșelate nume ale unor persoane de rând până la persoane cunoscute precum dar și alte celebrități din țară. Cele două cazuri se aseamănă prin supralicitarea și dubla contractare, ambele scheme bazându-se pe vânzarea aceluiași bun către mai mulți beneficiari. Cumpărătorii de bună-credință au semnat promisiuni de vânzare-cumpărare sau antecontracte, crezând că sunt unici proprietari, pentru ca mai târziu să descopere că locuințele lor fuseseră „rezervate” sau revândute altcuiva.

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Un alt aspect asemănător a fost încrederea speculată și sumele uriașe. Cumpărătorii au devenit victime sigure din cauza încrederii acordate unor branduri sau dezvoltatori pretins serioși. Nu în ultimul rând, modul de operare prin promisiuni repetate figurează în ambele cazuri. Lacunele legislative din precontracte, precum și promisiunile bilaterale care nu erau înscrise în mod transparent în Cartea Funciară încă din fazele incipiente, au lăsat astfel teren liber pentru duble tranzacții.

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Cariera de fotbalist a lui Ștefan Popescu

Înainte de a intra în lumea imobiliarelor și de a deveni inculpat în cazul prezentat anterior, Ștefan Adrian Popescu jr. a avut o carieră de fotbalist profesionist care l-a purtat prin țări precum Italia și Franța. Născut la Iași, Popescu a plecat de la o vârstă fragedă în Italia. Între 2009 și 2011 a făcut parte din academia clubului AS Roma, iar ulterior s-a transferat la AC Cesena, unde a prins perioada în care la prima echipă evolua și Adrian Mutu, cel cu care a fost coleg ulterior la AC Ajaccio. După experiența în Franța la Marseille B și AC Ajaccio, el bifa mandate scurte în Anglia, la Bolton B, și în România, la Astra, echipa unde și-a trecut singurul trofeu din CV (Cupa României 13/14).

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Cea mai consistentă perioadă a carierei sale s-a consumat în eșalonul secund din Italia. A jucat constant la Ternana (26 de meciuri în sezonul 2014–2015) și a petrecut doi ani prolifici la Modena (între 2015 și 2017, cu 50 de meciuri și 3 goluri în Serie B). De asemenea, a evoluat și pentru Salernitana (11 meciuri în stagiunea 2017–2018). După experiența din Italia, s-a întors la Iași, figurând în lotul celor de la Politehnica Iași. În iulie 2019, la doar 26 de ani, a decis să își încheie prematur cariera de fotbalist profesionist. De asemenea, a reprezentat România la nivel de juniori (U17, U19) și a adunat 5 selecții sub culorile reprezentativei U21 a României.