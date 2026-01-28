Sport

Fostul fotbalist român care a ajuns să fie adorat de arabi. A fost inclus în topul celor mai buni cinci antrenori din Arabia Saudită

Un fost mare fotbalist român a ajuns să fie inclus în topul celor mai buni cinci antrenori din istoria campionatului din Arabia Saudită. Despre cine este vorba?
Valentina Vladoi
28.01.2026 | 12:32
Fostul fotbalist roman care a ajuns sa fie adorat de arabi A fost inclus in topul celor mai buni cinci antrenori din Arabia Saudita
Anghel Iordănescu, unul dintre ce mai buni antrenori din istoria campionatului din Arabia Saudită. Sursă foto: FRF, Freepik / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Un nume extrem de cunoscut și apreciat din fotbalul românesc și internațional a revenit în prim plan. Vorbim despre un fost mare sportiv care a fost inclus în topul celor mai buni cinci antrenori din istoria campionatului din Arabia Saudită.

Anghel Iordănescu, unul dintre ce mai buni antrenori din istoria campionatului din Arabia Saudită

O mulțime de fotbaliști români și inclusiv antrenori au ajuns în Arabia Saudită în ultimele decenii. Și iată că o mare parte dintre ei au reușit să se facă și remarcați din mai multe puncte de vedere.

ADVERTISEMENT

Cele mai bune exemplu sunt chiar regretatul Ilie Balaci, Anghel Iordănescu, Cosmin Olăroiu și Răzvan Lucescu. Ei sunt tehnicienii de care saudiții își aduc aminte. De altfel arabii au doar cuvinte de laudă la adresa acestora.

Iar numele lui Anghel Iordănescu este de departe unul deosebit. În cadrul unei emisiuni sportive, antrenorul a primit un loc important într-un clasament, având în vedere performanțele sale.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

Ce spun arabii despre tehnicianul român

Mai exact, acesta a fost inclus în topul celor mai buni cinci antrenori din istoria campionatului din Arabia Saudită. Chiar dacă a primit locul 5 în clasament, Anghel Iordănescu, acum în vârstă de 75 de ani, continuă să fie admirat.

ADVERTISEMENT
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce...
Digisport.ro
S-a aflat cauza accidentului din județul Timiș! Unul dintre supraviețuitori a spus ce s-a întâmplat înainte de tragedie

De menționat e faptul că au trecut deja 20 de ani de când „Generalul“ a activat ultima oară în zona Golfului Persic, la Al-Ain (Emirate). Iar faptul că arabii încă își amintesc de el înseamnă că performanțele sale au fost într-adevăr unele demne de laudă.

Menționăm că în CV-ul lui Anghel Iordănescu sunt incluse mandate la Al-Hilal Riad (1999-2000) și la Al-Ittihad Jeddah (2005-2006), ambele din Arabia Saudită. Iar cât timp a lucrat aici, tehnicianul român a reușit să cucerească 6 trofee.

ADVERTISEMENT

Anghel Iordănescu, un antrenor extrem de apreciat

Astfel, chiar nu e de mirare faptul că aceasta a fost inclus în clubul select al celor mai buni antrenori din istoria campionatului intern. De altfel arabii recunosc faptul că îl admiră enorm pentru activitatea sa.

„Locul 5 e ocupat de un antrenor pe care l-am admirat enorm. Personalitatea lui era cu adevărat remarcabilă și foarte diferită de alți antrenori care lucrau, la vremea respectivă, în Arabia Saudită. La începutul anilor 2000, el era o figură cu adevărat impunătoare pe banca tehnică.

Vorbesc despre marele antrenor român, ‘Generalul’ Iordănescu. Vă spun atât: Iordănescu a câștigat Champions League cu Al-Hilal. Apoi, s-a dus la Al-Ain, de unde s-a întors la noi, la Al-Ittihad, cu care, în mod incredibil, a cucerit din nou Champions League!

Asta e ceva cu adevărat remarcabil! Nu orice antrenor poate realiza așa ceva. Dar Iordănescu a reușit. Și fix de asta numele lui trebuie să fie inclus printre primii cinci antrenori din istoria fotbalului saudit“, a spus realizatorul emisiunii, despre Anghel Iordănescu.

S-a stabilit primul termen în cazul excluderii lui FC U Craiova din Liga...
Fanatik
S-a stabilit primul termen în cazul excluderii lui FC U Craiova din Liga 2. Unde se judecă dosarul
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații...
Fanatik
El este Marios, unul dintre suporterii supraviețuitori ai echipei PAOK. Primele sale declarații după accident sunt copleșitoare: „Nu pot să cred…”
Inter a ajuns la mâna rezultatelor în Champions League, însă Cristi Chivu este...
Fanatik
Inter a ajuns la mâna rezultatelor în Champions League, însă Cristi Chivu este încrezător: „Nu ne este frică!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Uluitor! Ce a observat un șofer grec care a trecut pe lângă locul...
iamsport.ro
Uluitor! Ce a observat un șofer grec care a trecut pe lângă locul în care au murit 7 fani ai lui PAOK, la 4 ore de la tragedie: 'O lovitură în stomac'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!