Fostul fotbalist român, care a jucat în Liga Campionilor, a ajuns șofer de Bolt. Fanii deja s-au obișnuit să îl vadă zi de zi la muncă

Gabriel Paraschiv, fost fotbalist la Oţelul Galaţi, care a jucat inclusiv în Liga Campionilor, s-a reprofilat. Deși a fost apreciat pentru cariera lui din fotbal, iată că în prezent, acesta are o cu totul altă ocupație.

Cine este Gabriel Paraschiv

Pentru cei care nu știu, Gabriel Paraschiv și-a început cariera la Flacăra Moreni. Acesta a mai jucat la Chindia, Poli Iași, Petrolul și Oțelul Galați. Iar timp de mai bine de un deceniu, el a fost antrenor la Flacăra Moreni.

Timpul a trecut și iată că între timp, fostul fotbalist și antrenor a decis să se reprofileze. Astfel, după ce echipa decis să rezilieze contractul cu el, Gabriel Paraschiv a devenit șofer de Bolt.

Meseria nu e neapărat una nouă pentru el. Mai exact, Gabriel Paraschiv practica taximetria încă din perioada în care antrena la echipă. În momentul în care avea timp liber, acesta efectua și niște curse.

Și pentru că vorbim despre o localitate destul de mică, sumele încasate nu sunt tocmai unele mari. Mai exact, cele mai lungi curse îi aducea în buzunar în jur de 15-20 de lei, după cum arată liga2.ro.

Mesajul transmis de Flacăra Moreni după rezilierea contractului

Revenind la rezilierea și Gabriel Paraschiv, echipa a și transmis un mesaj în acest sens. Mai exact, sursa citată i-a mulțumit antrenorului pentru întreg efortul depus în ultimii ani.

Totodată, Flacăra Moreni a amintit și de reușitele pe care echipa a reușit să le obțină cu ajutorul lui, ca antrenor. Fostul fotbalist din Liga Campionilor a fost de mare ajutor jucătorilor.

„Mulțumim, Gabi Paraschiv! Fostul campion național cu Oțelul Galați a ajuns pe banca tehnică a echipei noastre în ianuarie 2014. Cu Paraschiv în postura de antrenor principal, Flacăra a obținut promovarea în Liga a 3-a (sezonul 2015-2016), eșalon în care a obținut două clasări pe locul 3 (2019-2020; 2022-2023). Îți mulțumim pentru toată activitatea depusă în cadrul clubului nostru!”, eram mesajul pe care Flacăra Moreni îl avea pentru antrenorul demis.

Ce alte reușite a mai bifat Gabriel Paraschiv în fotbal

Chiar dacă acum este șofer de Bolt, Gabriel Paraschiv este un nume care va rămâne în istoria fotbalului românesc. De-a lungul activității sale, acesta a evoluat în mai multe echipe.

Este vorba despre Flacăra Moreni, Chindia Târgoviște, Petrolul Ploiești, Oltul Sfântu Gheorghe și Oțelul Galați. Și tot cu Oțelul Galați, acesta a reușit să joace nu mai puțin de patru meciuri , în sezonul 2011/12: cu FC Basel (2-1 și 2-3), Manchester United (2-0) și Benfica (1-0).

De menționat e faptul că Oțelul Galați a încheiat grupa pe ultimul loc, cu 6 înfrângeri în 6 partide. Gabriela Paraschiv mai are și un meci în naționala României, contra Letoniei, în 2008.