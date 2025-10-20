Fostul fotbalist s-a îmbogățit cu 7 milioane de euro. Profit formidabil pe vila cumpărată în urmă cu doar 4 ani

ADVERTISEMENT

Adam Lallana, fostul fotbalist al lui Liverpool, s-a retras din activitate în această vară de la Southampton. Englezul a decis să-și vândă conacul pe care l-a cumpărat odată cu transferul său la Brighton, iar prețul de listare a explodat.

Adam Lallana, afacere formidabilă! Fostul fotbalist s-a îmbogățit cu 7 milioane de euro fără să facă nimic

Fostul internațional englez, Adam Lallana, Deoarece a jucat toată cariera sa în Anglia, mijlocașul și-a permis să dea o mulțime de bani pe casa în care a locuit. Astfel, Lallana a plătit în 2021 aproximativ 6 milioane de lire sterline, adică 7 milioane de euro, pentru un conac din localitatea Poole, din Dorset.

ADVERTISEMENT

În 2025, după retragerea din fotbalul profesionist, Lallana a decis să-și scoată la vânzare bijuteria, iar prețul de listare este impresionant. Englezul va obține nu mai puțin de dublul sumei investite pentru cedarea a ceea ce multe agenții imobiliare numesc „cea mai luxoasă locuință de pe coasta de sud”. Fără să facă nimic special, Lallana s-a îmbogățit cu 7 milioane de euro, suma de listare a proprietății ridicându-se la 14 milioane de euro.

Ce beneficii are conacul de lux al lui Adam Lallana

Proprietatea lui Adam Lallana se află pe o străduță exclusivistă și liniștită dintr-o zonă extrem de bogată a localității. Conacul se află aproape de prestigiosul club de golf Parkstone, unde mai mulți foști colegi de-ai săi de la Southampton sunt membri.

ADVERTISEMENT

Pe lângă clădirea principală, domeniul include și o casă de oaspeți cu un dormitor, piscină interioară și piscină în aer liber, cu apă încălzită. Conacul are două etaje, iar la parter beneficiază de o zonă de living imensă, cu bucătărie open space, sală de mic dejun și zonă de relaxare. De asemenea, tot la parter se mai regăsesc un hol impunător la intrare, o sală de mese, un salon și un bar privat.

ADVERTISEMENT

Primul etaj găzduiește dormitorul principal, care are două dressinguri, două balcoane și baie proprie. Tot aici se pot regăsi alte trei dormitoare cu baie proprie, iar două dintre ele dispun și de balcon. La cel de-al doilea etaj se află cel de-al cincilea dormitor, cu baie și dressing. De asemenea, tot la ultimul etaj este amenajată o sală de sport și una de divertisment. Construit în 2012, conacul oferă o suprafață utilă de aproximativ 1150 metri pătrați.

Ce fotbaliști români au afaceri în domeniul imobiliar

Printre fotbaliștii români ce au afaceri imobiliare se regăsesc nume precum Florin Gardoș, retras din activitate, dar și Florin Tănase, jucător la FCSB. După ce a câștigat câteva milioane de euro bune în zona Golfului, mijlocașul campioanei a decis să-și investească câștigurile în domeniul imobiliar

ADVERTISEMENT

„Tănase e multimilionar! Face afaceri, lângă mine în Băneasa, cu un impresar isteț, cu Florin Vulturar, care a luat bani de la Steaua. A ridicat cu el vreo șase sau opt blocuri. E mare proiectul. Împreună au 120 de apartamente. În jur de 15 milioane este proiectul în total. Doar din blocurile acestea, Florin Tănase își ia cinci milioane de euro, banul lui doar. Au fost deștepți. Au făcut în oglindă un bloc al lui Tănase, un bloc al impresarului. Foarte ingenios! Au făcut lângă mine, lipit de blocurile mele”, a explicat Mitică Dragomir în exclusivitate pentru FANATIK.

De asemenea, Florin Gardoș a investit în acest domeniu, însă nu la același nivel. Fostul fotbalist de la FCSB a declarat că deține mai multe proprietăți, atât în România, cât și în Anglia, acolo unde a evoluat pentru Southampton. Stoperul român nu a avut ocazia să fie coleg cu Adam Lallana, care a părăsit Southampton cu câteva săptămâni înainte ca britancii să-l cumpere pe Florin Gardoș. De asemenea, care a păcălit zeci de oameni ce și doreau să investească în domeniul imobiliar.