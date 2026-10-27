Fostul fotbalist al Universității Craiova, ajuns în Liga a 3-a, lider de galerie în deplasarea de la Sepsi

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 pe terenul lui Sepsi în etapa a 13-a din SuperLiga. Oltenii au avut parte de un susținător deosebit între cei 4.186 de spectatori prezenți în total pe stadionul din Sf. Gheorghe. Alexandru Mateiu (36 de ani), ajuns acum în Liga 3, a venit să își încurajeze fosta echipă.

Alexandru Mateiu, lider de galerie la Sepsi – Universitatea Craiova 0-5

Alexandru Mateiu este în prezent jucătorul echipei , formație la care s-a transferat în august 2026, după despărțirea de Petrolul Ploiești din primăvara aceluiași an. El este coechipier cu cei cu care a jucat și la gruparea prahoveană: Gheorghe Grozav (36 de ani) și Lucian Dumitriu (34 de ani), dar și cu foștii jucători de la FCSB, Bogdan Rusu (36 de ani) și Rareș Enceanu (32 de ani). Formația de sub Tâmpa a câștigat Liga 4 Brașov în sezonul trecut și a obținut promovarea, iar conducerea își dorește să ajungă cât mai repede în Liga 2, echipa fiind pe primul loc în Liga 3 în seria din care face parte.

ADVERTISEMENT

Mateiu, care sâmbătă marca într-un fabulos 8-0 cu Olimpic Zărnești, a venit luni la Sf. Gheorghe pentru a susține echipa unde a evoluat un deceniu: Universitatea Craiova. „Alex Mateiu, mereu unul dintre noi. Fostul nostru mijlocaș a susținut Știința din inima Peluzei Nord Craiova”, este mesajul atașat de clubul din Bănie la postarea cu fostul lor fotbalist în tribune. Ulterior, a mai apărut o fotografie în care Alexandru Mateiu s-a pozat alături de Alexandru Crețu și Nicușor Bancu, încă în lotul oltenilor, dar și cu Bogdan Vătăjelu, fostul jucător al formației din Bănie și legitimat în prezent la Sepsi.

Cariera lui Alexandru Mateiu

Crescut și lansat în fotbalul mare de FC Brașov, Alexandru Mateiu , chiar în primul sezon în care oltenii reveneau pe prima scenă a fotbalului românesc. El a fost legitimat la formația din Bănie timp de 10 ani, bifând 327 de apariții în care a marcat 13 goluri și a oferit 11 pase decisive. Tot la Craiova a câștigat și singurele trofee majore din cariera sa: Cupa României (2017/2018 și 2020/2021) și Supercupa României (2021/2022). Clubul s-a despărțit oficial de el la finalul lunii mai 2024, la expirarea contractului, fiind omagiat de suporteri și de club ca o legendă vie a ultimului deceniu.

ADVERTISEMENT

Au urmat apoi doi ani în tricoul Petrolului Ploiești, unde a avut 3 contribuții în 53 de meciuri și a fost om de bază în lupta echipei pentru salvarea de la retrogradare. În vara acestui an a revenit în orașul natal, despre care avea doar cuvinte mari și în trecut. „Când eram mic, visam să joc la echipa mea de suflet, din oraş, FC Braşov. Nu aveam un idol anume, dar de la 6 ani am dorit să joc pentru „stegari””. La începutul anului 2016 refuza să plece la FCSB, mărturisindu-și atașamentul față de olteni. „Nu simt nimic vizavi de faptul că nu s-a realizat acel transfer şi nu mă interesează Steaua (n.r. – FCSB). Îmi pasă doar de Universitatea Craiova şi de naţională. Nu m-a interesat decât Craiova, nu Steaua! (n.r. – FCSB)”.