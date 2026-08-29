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Fostul fundaș de la FCSB a marcat de la 60 de metri la primul meci pentru noua echipă. Video

Un jucător care a evoluat în trecut pentru FCSB a debutat cu un gol fabulos la formația cu care a semnat în această vară. Fotbalistul a marcat din propria jumătate de teren.
Bogdan Mariș
29.08.2026 | 20:15
Fostul fundas de la FCSB a marcat de la 60 de metri la primul meci pentru noua echipa Video
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Bogdan Mitrea (38 de ani), fostul fundaș de la FCSB și Universitatea Craiova, a marcat un gol fabulos. FOTO: Sport Pictures
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Bogdan Mitrea (38 de ani) și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist în 2025, însă după un an de pauză a revenit pe teren. Fundașul care a trecut pe la FCSB, Universitatea Craiova sau Universitatea Cluj a semnat cu Viitorul Livezile, grupare din Liga 4, iar în primul său meci la noua echipă a reușit să marcheze un gol fabulos, de la aproximativ 60 de metri.

Bogdan Mitrea, gol spectaculos în Liga 4. Cum a înscris fostul fundaș de la FCSB

Bogdan Mitrea, care activează ca impresar după ce și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist, a decis să revină pe teren și a semnat cu Viitorul Livezile, grupare din Liga 4 Bistrița-Năsăud. Fundașul a evoluat sâmbătă, 29 august, în primul meci amical la noua echipă, pe terenul celor de la Arieșul Mihai Viteazu, grupare din județul Cluj.

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Bogdan Mitrea, gol de la 60 de metri

Experimentatul fundaș a deschis scorul spre finalul primei reprize, iar reușita sa a fost una fabuloasă. Mitrea l-a învins pe portarul advers cu un șut de la aproximativ 60 de metri. Tabela nu s-a mai modificat până la pauză, însă repriza secundă a fost una cu adevărat nebună, scorul final al partidei de pregătire fiind 3-3.

Bogdan Mitrea, dezvăluiri despre revenirea în fotbal

Lansat în fotbalul mare de Universitatea Cluj, formație la care a revenit spre finalul carierei, Bogdan Mitrea a mai evoluat în țară pentru Seso Câmpia Turzii, CSMS Iași, Viitorul Constanța, FCSB, Sepsi și Universitatea Craiova. În străinătate, acesta a jucat în Italia, la Ascoli, în Cipru, la AEL Limassol și Doxa Katokopias, și în Slovacia, la Spartak Trnava. Fundașul a jucat la FCSB în turul sezonului 2016-2017, sub formă de împrumut de la Ascoli.

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Acesta are și un meci în tricoul naționalei României, un amical cu Belarus, disputat în 2020. Mitrea a deschis scorul în acel duel, pe care „tricolorii” l-au câștigat cu 5-3. După ce a semnat cu Viitorul Livezile, experimentatul apărător a vorbit despre revenirea în fotbal. „Câteodată, îmi mai lipsește fotbalul, dar nu antrenamentele și cantonamentele. Îl cunosc pe patronul de acolo și tocmai de aceea m-am și dus, să mă mențin în formă. Merg doar la meciuri, deci este o chestie așa… Am obiectivul de a mă menține în formă, că altfel îmi e greu și mă enervează asta.

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Programul de acum este total diferit, acum mă antrenez când pot și am observat că motivația dispare odată cu anii. Am pus 2-3 kilograme, dar este ok într-un an și puțin. Mă pot reapuca de fotbal. Vreau să fac mișcare și am zis să o fac și pe asta. Voi juca la amatori. Terenul este unul bun, sintetic, dar așa cred că sunt la multe dintre echipele din zonă. Nu-mi fac probleme”, declara Mitrea în urmă cu aproximativ două săptămâni, conform Digi Sport.

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