Fostul golgheter al lui CFR Cluj îl îndeamnă pe Louis Munteanu să plece: „Îi e gândul afară”

pentru a ataca în sezonul viitor intrarea în Champions League, Louis Munteanu este sfătuit de un fost golgheter de la CFR Cluj să aleagă o echipă din afara țării.

Mesaj pentru Louis Munteanu de la un fost jucător la CFR Cluj

În ziua în care a împlinit 34 de ani, George Țucudean, de trei ori campion al României cu CFR Cluj, consideră că prestațiile foarte bune făcute de Louis Munteanu în tricoul lui CFR Cluj și faptul că este lider detașat în clasamentul golgheterilor din SuperLiga îl vor ajuta să se transfere într-un campionat de top.

”E într-o formă foarte bună. Mă bucur că are încredere în el. Echipa are încredere în el, antrenorul are încredere în el. Joacă bine. Marchează. Asta e foarte bine pentru un atacant. Și când sunt meciuri când nu ai o evoluție bună, tot să marchezi, să-ți ajuți echipa.

Și, probabil, o să facă următorul pas. Dar nu știu dacă în România. Va trebui să plece afară. Nu știu în România unde să plece. E la o echipă bună, de top. Cred că îi e gândul afară”, a declarat Țucudean, pentru .

Serie A, varianta corectă pentru Louis Munteanu

George Țucudean crede că după eșecul pe care l-a avut în trecut la Fiorentina, Louis Munteanu va dori să-și arate adevăratul talent în Italia. Jucătorul ar fi dorit de Dan Șucu la Genoa, dar patronul CFR-ului, Neluțu Varga, a spus în exclusivitate pentru FANATIK că atacantul .

”Probabil e cu gândul tot în Italia. Să demonstreze acolo. E și mai călit acum și știe despre ce e vorba. Merge mai pregătit mental și fizic și cu 20 și ceva de goluri în spate. Am înțeles că sunt și echipe care-l urmăresc.

Trebuie să meargă într-un campionat puternic, că e tânăr. Îl văd în orice campionat de top. Ar fi bine să meargă oriunde. În Italia știe despre ce este vorba și știi cum e. Când te frigi o dată, a doua oară știi la ce să te aștepți”, a spus Țucudean.