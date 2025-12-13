Sport

Fostul golgheter din SuperLiga, dorit în Premier League! Mutarea de senzație anunțată în iarnă

Perioada de transferuri a iernii e aproape de a începe, iar speculațiile cu privire la transferuri sunt deja prezente zi de zi în presa din întreaga lume.
Mihai Alecu
13.12.2025 | 15:00
Crystal Palace și Bournemouth sunt cu ochii pe Otele
Unul dintre numele vehiculate că ar putea să fie parte dintr-un transferat este cel al lui Philip Otele, fostul fotbalist de la UTA Arad și CFR Cluj, din SuperLiga.

A jucat și în SuperLiga, iar acum este pe lista echipelor din Premier League

Extrema din Nigeria, care în acest moment este la FC Basel, a reușit să atragă atenția cluburilor din Premier League prin evoluțiile sale. Se pare că acesta ar putea să fie protagonistul unui transfer în această iarnă, fiind pe lista mai multor echipe din Anglia, precum Bournemouth sau Crystal Palace, notează presa din Regat.

Totuși, mutarea sa în Anglia, la Bournemouth, depinde de un eventual transfer al lui Antoine Semenyo, cel care a reușit să fie unul dintre cei mai buni fotbaliști din Premier League în actualul sezon, iar granzii din Regat stau cu ochii pe el și ar putea plăti peste 60 de milioane de euro pentru a-l lua. Otele este văzut drept un jucător cu calități bune, care s-ar plia pe ceea ce joacă trupa antrenată de Andoni Iraola.

Otele, jucător important la UTA și CFR Cluj

Philip Otele ajungea în SuperLiga în 2022, de la Kauno Zalgiris, din Lituania, liber de contract. Nu a stat foarte mult la „Bătrâna Doamnă”, iar după doar un an era luat de CFR Cluj, tot liber de contract. La formația din Gruia a reușit să devină unul dintre cei mai buni marcatori din SuperLiga, iar asta i-a adus un alt transfer, în 2024.

Nigerianul ajungea în Emiratele Arabe Unite, la Al-Wahda, pentru 3,5 milioane de euro, însă după doar 6 luni era dat împrumut la FC Basel. În jumătate de an a reușit să-i convingă pe elvețieni de calitățile sale și a fost luat definitiv, pentru 3 milioane de euro. În acest sezon, în 27 de meciuri a marcat de 8 ori și a oferit 3 pase decisive pentru cei de la FC Basel.

  • În sezonul 2023-2024 din SuperLiga, Otele a fost cel mai bun marcator, cu 18 goluri, același număr pe care l-a atins și Florinel Coman.

Otele, adversar al FCSB-ului în acest sezon de Europa League

Philip Otele a fost adversarul celor de la FCSB în duelul pe care campioana României l-a avut cu FC Basel în grupa principală din Europa League. Elvețienii au reușit să se impună, 3-1, după o confruntare în care românii au avut un om mai puțin încă din prima parte, după eliminarea lui Ștefan Târnovanu.

Golurile confruntării au fost semnate de Shaqiri (x2), Salah, respectiv Darius Olaru. Nigerianul de la Basel a fost trimis pe teren în minutul 62 și a primit nota 6,6 pentru prestația sa, una în care nu a ieșit în evidență foarte mult, cu excepția a câtorva faze în care a driblat bine în partea stângă.

