Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Fostul internațional al României îl critică pe Ionuţ Radu: “Dacă făceam poze cu capul în jos, îmi dădea nea Ţiţi două palme!”. Exclusiv

Ionuț Radu, taxat pentru gestul său. Portarul român a fost urmărit de un fost internațional și a intrat în colimatorul acestuia. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
09.03.2026 | 09:00
Fostul international al Romaniei il critica pe Ionut Radu Daca faceam poze cu capul in jos imi dadea nea Titi doua palme Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ionuț Radu, criticat de un fost internațional român. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Ionuț Radu este unul dintre cei mai în formă jucători români în prezent. Portarul echipei naționale are un parcurs foarte bun alături de Celta Vigo, însă a fost criticat de un fost fotbalist român după cel mai recent gest al său.

Sabin Ilie l-a pus la punct pe Ionuț Radu

Europa League a încheiat faza play-off-ului odată cu meciurile retur de joi seară. Printre echipele care s-au calificat în sferturi se află și Celta Vigo, echipa unde joacă Ionuț Radu, care a reușit să elimine PAOK-ul lui Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

După ce a menținut poarta intactă, Ionuț Radu a sărbătorit alături de colegi făcând o poză de grup în care el a stat în centru, cu capul în jos. Portarul a mai fost protagonist în astfel de momente, însă Sabin Ilie nu apreciază gesturile sale, criticându-l pentru lipsa de seriozitate.

„Auzi… să faci poze cu capul jos. Păi îmi dădea nea Țiți două perechi de palme de întorceam capul la spate. Lăcă, nu mai zic. Aveam un respect. Când am venit la Steaua, eram plin de genți.

ADVERTISEMENT
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Digi24.ro
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”

Mă întrebau ăia când ieșeam din hotel, Sabine… așa de mult echipament ai? Nu, frate, dar așa trebuie. Am mulți colegi. Îl căram și pe al lui Militaru, și pe al lui Lăcă, ăsta era respectul față de ei. Nu mai sunt vremurile alea!”, a spus Sabin Ilie.

Răsturnare de situație în privința lui Mirel Rădoi
Digisport.ro
Răsturnare de situație în privința lui Mirel Rădoi
ADVERTISEMENT

Vivi Răchită și amintirea de colecție din vestiarul Stelei. „Du-te, adu-ne două beri!”

În discuție a intervenit și Vivi Răchită. Fostul fotbalist român a ținut să rememoreze și el perioada petrecută la Steaua, când a nimerit într-o echipă în care se aflau legende precum Adrian Bumbescu și Ștefan Iovan.

„Tu vorbești? Eu când am ajuns în 89 la Steaua, am prins loc în vestiar între Bumbescu și Iovan. Păi locul ăla nu voia să stea nimeni. L-am găsit eu. Când am intrat m-au luat direct. Puștiule, bine ai venit. Hai, du-te, adune-ne două beri!”, a spus și Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
  • 28 de ani are Ionuț Radu
  • 5 milioane de euro valorează portarul român
Fostul căpitan al Universităţii Craiova, dezvăluiri din interior despre Filipe Coelho: “Este un...
Fanatik
Fostul căpitan al Universităţii Craiova, dezvăluiri din interior despre Filipe Coelho: “Este un tip care ştie să ţină vestiarul! Ştie foarte mult fotbal”
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea...
Fanatik
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
Universitatea Craiova și-a stabilit obiectivul pentru derby-ul cu Rapid și a făcut calculele...
Fanatik
Universitatea Craiova și-a stabilit obiectivul pentru derby-ul cu Rapid și a făcut calculele de play-off: “Trebuie să învăţăm din greşeli”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Milionarul român crede că FC Argeș poate câștiga titlul: ”Nu este de neglijat...
iamsport.ro
Milionarul român crede că FC Argeș poate câștiga titlul: ”Nu este de neglijat asta!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!