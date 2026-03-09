Fostul internațional al României îl critică pe Ionuţ Radu: “Dacă făceam poze cu capul în jos, îmi dădea nea Ţiţi două palme!”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Ionuț Radu este unul dintre cei mai în formă jucători români în prezent. Portarul echipei naționale are un parcurs foarte bun alături de Celta Vigo, însă a fost criticat de un fost fotbalist român după cel mai recent gest al său.

Sabin Ilie l-a pus la punct pe Ionuț Radu

Europa League a încheiat faza play-off-ului odată cu meciurile retur de joi seară. Printre echipele care s-au calificat în sferturi se află și Celta Vigo, echipa unde joacă Ionuț Radu, care a reușit să elimine PAOK-ul lui Răzvan Lucescu.

ADVERTISEMENT

După ce a menținut poarta intactă, . Portarul , însă Sabin Ilie nu apreciază gesturile sale, criticându-l pentru lipsa de seriozitate.

„Auzi… să faci poze cu capul jos. Păi îmi dădea nea Țiți două perechi de palme de întorceam capul la spate. Lăcă, nu mai zic. Aveam un respect. Când am venit la Steaua, eram plin de genți.

ADVERTISEMENT

Mă întrebau ăia când ieșeam din hotel, Sabine… așa de mult echipament ai? Nu, frate, dar așa trebuie. Am mulți colegi. Îl căram și pe al lui Militaru, și pe al lui Lăcă, ăsta era respectul față de ei. Nu mai sunt vremurile alea!”, a spus Sabin Ilie.

ADVERTISEMENT

Vivi Răchită și amintirea de colecție din vestiarul Stelei. „Du-te, adu-ne două beri!”

În discuție a intervenit și Vivi Răchită. Fostul fotbalist român a ținut să rememoreze și el perioada petrecută la Steaua, când a nimerit într-o echipă în care se aflau legende precum Adrian Bumbescu și Ștefan Iovan.

„Tu vorbești? Eu când am ajuns în 89 la Steaua, am prins loc în vestiar între Bumbescu și Iovan. Păi locul ăla nu voia să stea nimeni. L-am găsit eu. Când am intrat m-au luat direct. Puștiule, bine ai venit. Hai, !”, a spus și Vivi Răchită la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT