Sport

Fostul internaţional al României surprinde: „Mi-aş fi dorit să jucăm cu Italia, nu cu Turcia! Aia e adevărata finală”

Dănuț Lupu (58 de ani) a comentat tragerea la sorți a semifinalelor barajului de calificare la CM 2026. România va înfrunta Turcia, un adversar deloc pe placul fostului internațional
Cristian Măciucă, Marian Popovici
23.12.2025 | 10:50
Fostul internațional Dănuț Lupu trage un semnal de alarmă înainte de Turcia – România, semifinala barajului de calificare la CM 2026. „Big L” și-a fi dorit să jucăm mai degrabă cu Italia decât împotriva otomanilor.

Temerile lui Dănuț Lupu înainte de Turcia – România

Naționala României este în căutarea primei prezențe la un turneu final de Campionat Mondial după o absență de 28 de ani. Pentru a ajunge în SUA, Mexic și Canada, „tricolorii” trebuie să câștige barajul din luna martie.

În semifinale, selecționata lui Lucescu va juca împotriva Turciei, pe 26 martie. Dacă va reuși să treacă de reprezentativa Semilunei, România va da piept în finală cu câștigătoarea dintre Kosovo și Slovacia.

„Dacă ne uităm în ce grupă putem să jucăm la Campionatul Mondial, eu spun că meciul cu Turcia e ca o finală pentru noi. O adversară pe care nu mi-am dorit-o. Aș fi vrut mai degrabă Italia, decât Turcia. Dar e un meci în care trebuie să arătăm că fotbalul românesc este foarte bun”.

Mircea Lucescu, atuul României în fața Turciei

Cu 15 selecții și 0 goluri la echipa națională a României, Dănuț Lupu a participat cu „tricolorii” la un turneu final de Campionat Mondial: FIFA World Cup 1990.

„Trebuie să recunoaștem că nea Mircea a avut rezultate bune în Turcia. Și Gică Hagi și Gică Popescu vor fi alături de el și de echipa națională. Și dacă avem un antrenor și doi jucători care au avut rezultate foarte bune în Turcia, înseamnă că avem un plus în fața lor. Va trebuie să le demonstrăm și în meciul ăsta”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la SUPER GALA FANATIK 2025.

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
