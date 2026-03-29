Fostul internațional e pesimist în privința lui Gică Hagi: „Nu îți dă garanția că se va schimba”

ADVERTISEMENT

a vorbit despre viitorul echipei naționale, acolo unde urmează ca Mircea Lucescu să fie înlocuit de Gică Hagi, iar fostul atacant al tricolorilor e de părere că aducerea „Regelui” nu va fi un garant al succesului.

Fostul jucător al echipei naționale, Ciprian Marica, spune că Gică Hagi nu o să poată să schimbe de unul singur soarta României și că acesta va avea parte de o mare încercare în momentul în care va prelua formația tricoloră. Fostul atacant nu este optimist cu privire la viitorul pe care îl are echipa naționale după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială.

ADVERTISEMENT

”Este singura dată când mi-e frică să spun ceea ce cred cu adevărat. Este o încercare mare dacă va veni Gică Hagi la națională. M-aș bucura să fie cel care reușește să schimbe ceva, dar nu că va fi greu, foarte, foarte greu. Numele nu îți dă garanția că se va schimba ceva. Domnilor, oricine vine sau vrea să schimbe ceva trebuie să aibă un plan, o strategie. Și nu un singur om poate să schimbe ceva, trebuie să fie un grup. Singur e imposibil.

Iertați-mă că sunt pesimist, dar nimic nu ne arată că putem fi optimiști. Foști colegi de-ai mei îmi reproșau chestia asta, dar nu poți să-i minți pe oameni. În sistemul actual nu are cum să fie bine. Vinovați sunt toți cei care se mulțumesc cu puțin. Nu e unul care să zici că nu știe că situația e cum e”, a spus Ciprian Marica la .

ADVERTISEMENT

Ce schimbări va produce Hagi la echipa națională

după venirea lui Gică Hagi și ce schimbări ar putea să facă din postura noului selecționer.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – Dacă nu e Hagi antrenorul potrivit pentru echipa națională?) Acum numai Hagi putea să vină… Chiar dacă va capota, doar Hagi putea, Burleanu nu e băiat prost! E o mișcare strategică pentru Burleanu, că el scapă. Hagi nu va putea salva turma! Va încerca, dar nu va reuși! Hagi va schimba ceva, eu îl cunosc!

ADVERTISEMENT

E un tip foarte ambițios, muncitor, tenace. Nu poți să îi spui lui Hagi că nu se pricepe la fotbal, ar fi o jignire, el știe tot! Dacă eram în locul lui Burleanu, îl aduceam și pe Gică Popescu în Federație. L-a adus și pe Ilie Dumitrescu, care vorbește bine la televizor. El liniștește puțin lumea fotbalului. Burleanu, chiar dacă va modifica regulamentul și va putea avea 10 mandate, nu va mai fi ales de nimeni dacă nu se califică nici cu Hagi”, a spus Mitică Dragomir la Profețiile lui Mitică.