Fostul internațional englez a fost arestat după ce a agresat un bărbat lângă un club de golf! „Victima este în stare gravă la spital”

Fostul internațional englez Joey Barton (43 de ani) a fost arestat, alături de o altă persoană. Cei doi sunt acuzați de vătămare corporală, deoarece ar fi agresat un bărbat lângă un club de golf din Merseyside. Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei locale 21:00 (23:00 în România).

Joey Barton, arestat în Anglia

Joey Barton și un alt bărbat, Gary O’Grady (50 de ani), au fost arestați după un incident care s-a petrecut duminică lângă clubul de golf Huyton and Prescot, aflat la aproximativ 15 kilometri de Liverpool. Cei doi sunt acuzați de vătămare corporală și vor fi prezenți la tribunal.

Poliția din Merseyside a sosit la fața locului după incident, unde se afla un bărbat cu răni la nivelul feței și coastelor. „Victima este în stare gravă, dar stabilă, la spital”, a anunțat . Cunoscut pentru opiniile sale extrem de controversate, pe care și le exprimă pe rețelele sociale, Barton se confrunta deja cu alte probleme din punct de vedere legal.

Acesta a fost dat în judecată de către jurnalistul Jeremy Vine, dar și de fostele fotbaliste Lucy Ward și Eniola Aluko, care acum activează în mass-media, pentru defăimare. Cei trei au avut câștig de cauză în noiembrie 2025. Pe parcursul carierei de fotbalist, acesta a fost condamnat în două rânduri pentru gesturi violente.

În perioada mai – iulie 2008 a petrecut 74 de zile în închisoare după un incident petrecut în orașul Liverpool, iar în același an a primit o pedeapsă de 4 luni cu suspendare după ce l-a agresat pe fostul său coechipier de la Manchester City, Ousmane Dabo, la baza de antrenament a clubului.

Cine este Joey Barton

Format în academiile cluburilor Everton, Liverpool și Manchester City, Barton a debutat la nivel de seniori în tricoul „cetățenilor”, evoluând mai apoi și pentru Newcastle United, Queens Park Rangers, Olympique Marseille, Burnley (în două rânduri) și Glasgow Rangers. În total, acesta a strâns 269 de meciuri în Premier League, reușind să marcheze 26 de goluri și să ofere 31 de pase decisive. Acesta era cunoscut pentru agresivitatea excesivă, fiind caracterizat inclusiv drept „cel mai murdar jucător din Premier League”.

Joey Barton are și o selecție la , fiind introdus pe teren de selecționerul Steve McClaren în minutul 78 al unui amical cu Spania (1-0), disputat în februarie 2007. Mijlocașul central l-a înlocuit pe legendarul .

După retragere, Joey Barton a activat și ca antrenor, având două mandate la echipe din ligile inferioare engleze. Mai întâi, în perioada aprilie 2018 – ianuarie 2021, a pregătit-o pe Fleetwood Town, grupare din League One, divizia a treia. Apoi, din februarie 2021 până în octombrie 2023 a activat la Bristol Rovers, cu care a retrogradat în liga a patra, reușind să revină mai apoi în divizia a treia.