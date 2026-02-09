Fostul internațional englez cu aproape 200 de meciuri în Premier League, aproape de faliment. Suma impresionantă pierdută în cazino

ADVERTISEMENT

Un fotbalist important trecut prin Premier League a pierdut o sumă importantă de bani în cazino. Vezi cine este jucătorul care a reprezentat naționala Angliei și care era văzut drept o viitoare mare stea a fotbalului.

Dele Alli, ruinat de casino. Ce sumă a pierdut fotbalistul englez

Ajuns la 29 de ani, Dele Alli nu se mai regăsește. Mijlocașul a evoluat ultima dată în Italia, la Como, club care a renunța la serviciile sale în toamna anului trecut. El s-a remarcat în fotbalul mare la Tottenham, actuala echipă a lui Radu Drăgușin.

ADVERTISEMENT

Potrivit , fotbalistul a pierdut aproape 150.000 de lire sterline în într-un cazinou din Londra. El a pierdut aproximativ 25.000 de lire sterline pe noapte, iar l-au supranumit „balenă”, un jargon în poker care face referire la un jucător care pierde sume mari și este numai bun de avut la masă.

Fotbalistul evaluat cândva la 100 de milioane de euro, când avea doar 22 de ani, a decăzut treptat. După experiența de la Tottenham, el a mai jucat pentru Everton, Beșiktaș și finalmente Como.

ADVERTISEMENT

Dele Alli, în atenția lui Dan Șucu pentru transferul la Rapid

În toamna anului trecut, după despărțirea de clubul din Serie A, numele lui Dele Alli a fost legat de un posibil transfer la Rapid. Site-ul scria despre interesul lui Dan Șucu pentru fostul internațional englez la acel moment.

ADVERTISEMENT