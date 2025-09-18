Fostul internațional francez, acuzații grave după meciul lui Real Madrid din Champions League: „Indiferent de echipă, aș face scandal”

Real Madrid a debutat cu o victorie în noul sezon de UEFA Champions League, 2-1 contra lui Olympique Marseille, dar pe parcursul jocului au existat mai multe faze controversate, contestate de ambele părți. Un fost internațional francez, care a evoluat în carieră și pentru OM, a criticat una dintre deciziile „centralului”.

Real Madrid, victorie controversată cu Marseille

Olympique Marseille a deschis scorul în minutul 22 al partidei de pe Santiago Bernabeu contra lui Real Madrid, prin Timothy Weah, însă Kylian Mbappe a egalat mai apoi dintr-o lovitură de la 11 metri, acordată pentru un fault clar comis de Kondogbia în careu asupra lui Rodrygo. După pauză, madrilenii au rămas în zece oameni, .

„Veteranul” spaniol intrase pe teren în minutul 5, înlocuindu-l pe . Chiar și în zece oameni, Real a reușit să se impună, al doilea gol fiind marcat tot din penalty, de același Kylian Mbappe. De această dată, „centralul” bosniac Irfan Peljto a arătat punctul cu var pentru un henț, după ce Medina a căzut cu mâna pe minge în timp ce încerca să îl deposedeze pe Vinicius.

Fostul internațional francez a criticat arbitrajul după Real Madrid – Marseille 2-1

Faza de la al doilea penalty a fost contestată vehement de oaspeți, iar fostul internațional francez Samir Nasri, care a evoluat pentru OM în perioada 2004-2008, a criticat decizia arbitrului. Aflat în studioul televiziunii Canal+, acesta a declarat că bosniacul ar fi acordat lovitura de la 11 metri în compensație, după cartonașul roșu primit de Carvajal.

🚨 Samir Nasri 🇫🇷 sur le deuxième pénalty sifflé pour le Real Madrid : « 𝗜𝗟 𝗡’𝗬 𝗔 𝗝𝗔𝗠𝗔𝗜𝗦 𝗣𝗘́𝗡𝗔𝗟𝗧𝗬 ! » ❌ 🎥 — Actu Foot (@ActuFoot_)

„Poate sunt subiectiv, dar pentru mine, nu e niciodată penalty. Intră prin alunecare, nu se fluieră pentru așa ceva. Dacă arbitrul a dorit să compenseze pentru cartonașul roșu acordat lui Carvajal, era mai bine să nu îl elimine. Indiferent de echipă, am face scandal. Aș dori să aud explicațiile arbitrului pentru a înțelege de ce a acordat penalty”, a declarat Nasri.

Roberto de Zerbi, furios după eșecul cu Real Madrid

La finalul meciului, tehnicianul lui Olympique Marseille, Roberto de Zerbi, a fost extrem de dezamăgit de rezultat, ținând cont de faptul că echipa sa a evoluat în superioritate numerică pe final. Cu toate acestea, italianul a criticat la rândul său decizia arbitrului Irfan Peljto de a acorda al doilea penalty.

„Nu cred că a fost penalty. E o rușine. Îmi pare rău să o spun, dar nu a fost niciodată penalty. Niciodată!”, a transmis fostul jucător al lui CFR Cluj, conform . Pentru OM urmează derby-ul din Ligue 1 contra marii rivale PSG, care se va disputa duminică, de la ora 21:45.