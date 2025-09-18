Sport

Fostul internațional francez, acuzații grave după meciul lui Real Madrid din Champions League: „Indiferent de echipă, aș face scandal”

Un fost internațional francez a criticat dur o decizie luată de arbitrul bosniac Irfan Peljto în meciul Real Madrid - Olympique Marseille 2-1.
Bogdan Mariș
18.09.2025 | 08:00
Un fost internațional francez l-a criticat pe arbitrul Irfan Peljto după al doilea penalty acordat în partida Real Madrid - Marseille 2-1. FOTO: colaj Fanatik

Real Madrid a debutat cu o victorie în noul sezon de UEFA Champions League, 2-1 contra lui Olympique Marseille, dar pe parcursul jocului au existat mai multe faze controversate, contestate de ambele părți. Un fost internațional francez, care a evoluat în carieră și pentru OM, a criticat una dintre deciziile „centralului”.

Real Madrid, victorie controversată cu Marseille

Olympique Marseille a deschis scorul în minutul 22 al partidei de pe Santiago Bernabeu contra lui Real Madrid, prin Timothy Weah, însă Kylian Mbappe a egalat mai apoi dintr-o lovitură de la 11 metri, acordată pentru un fault clar comis de Kondogbia în careu asupra lui Rodrygo. După pauză, madrilenii au rămas în zece oameni, Dani Carvajal fiind eliminat după o lovitură cu capul aplicată portarului advers Geronimo Rulli.

„Veteranul” spaniol intrase pe teren în minutul 5, înlocuindu-l pe Trent Alexander-Arnold, care suferise o accidentare. Chiar și în zece oameni, Real a reușit să se impună, al doilea gol fiind marcat tot din penalty, de același Kylian Mbappe. De această dată, „centralul” bosniac Irfan Peljto a arătat punctul cu var pentru un henț, după ce Medina a căzut cu mâna pe minge în timp ce încerca să îl deposedeze pe Vinicius.

Fostul internațional francez a criticat arbitrajul după Real Madrid – Marseille 2-1

Faza de la al doilea penalty a fost contestată vehement de oaspeți, iar fostul internațional francez Samir Nasri, care a evoluat pentru OM în perioada 2004-2008, a criticat decizia arbitrului. Aflat în studioul televiziunii Canal+, acesta a declarat că bosniacul ar fi acordat lovitura de la 11 metri în compensație, după cartonașul roșu primit de Carvajal.

„Poate sunt subiectiv, dar pentru mine, nu e niciodată penalty. Intră prin alunecare, nu se fluieră pentru așa ceva. Dacă arbitrul a dorit să compenseze pentru cartonașul roșu acordat lui Carvajal, era mai bine să nu îl elimine. Indiferent de echipă, am face scandal. Aș dori să aud explicațiile arbitrului pentru a înțelege de ce a acordat penalty”, a declarat Nasri.

Roberto de Zerbi, furios după eșecul cu Real Madrid

La finalul meciului, tehnicianul lui Olympique Marseille, Roberto de Zerbi, a fost extrem de dezamăgit de rezultat, ținând cont de faptul că echipa sa a evoluat în superioritate numerică pe final. Cu toate acestea, italianul a criticat la rândul său decizia arbitrului Irfan Peljto de a acorda al doilea penalty.

„Nu cred că a fost penalty. E o rușine. Îmi pare rău să o spun, dar nu a fost niciodată penalty. Niciodată!”, a transmis fostul jucător al lui CFR Cluj, conform Le Figaro. Pentru OM urmează derby-ul din Ligue 1 contra marii rivale PSG, care se va disputa duminică, de la ora 21:45.

