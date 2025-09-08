Fostul internațional italian și-a anunțat retragerea la doar 32 de ani! „Fotbalul nu e doar despre driblinguri și aplauze. Este și depresie și singurătate”

Fostul internațonal italian Cristiano Piccini și-a anunțat retragerea din fotbalul profesionist la doar 32 de ani, după ce a fost afectat puternic de accidentări în ultimele sezoane. Fotbalistul a decis să facă acest anunț prin intermediul unui mesaj emoționant pe rețelele sociale, adresat sinelui său mai tânăr.

Format în academia Fiorentinei, Cristiano Piccini s-a remarcat în fotbalul spaniol, unde a evoluat pentru și , alături de cea din urmă reușind să cucerească și un trofeu, Copa del Rey, în 2019. Acesta a mai evoluat și în Portugalia, la Sporting, în Serbia, la Steaua Roșie Belgrad sau în Germania, la Magdeburg, iar ultimele echipe din cariera sa au fost Atletico San Luis (Mexic) și Yverdon (Elveția).

În 2019, când juca la Valencia, Piccini a suferit o accidentare gravă la genunchi, din cauza căreia a lipsit timp de peste un an de pe gazon, iar în ultimele șase sezoane ale carierei a evoluat în puține meciuri oficiale. Fundașul dreapta are trei selecții la prima reprezentativă a Italiei, strânse în perioada 2018-2019.

Apărătorul a ales să își anunțe retragerea într-un mod inedit, dar și emoționant: o scrisoare către sinele său mai tânăr. „Dragă Cristiano, îți scriu de departe. Dintr-o perioadă pe care nici nu poți să ți-o imaginezi acum. Îți scriu din vestiare în care se simte miros de glorie și lacrimi, de pe stadioane pline care ți-au făcut picioarele să tremure și din camere de hotel unde te-ai simțit mai singur decât oricând.

Cristiano Piccini și-a anunțat retragerea printr-un mesaj emoționant

Am atât de multe lucruri să îți spun. Mai ții minte când te jucai cu mingea la perete pe terenul din spatele casei, convins că visele mari sunt de ajuns pentru a ajunge în vârf? Nu aveai decât o minge și o inimă care bătea pentru fotbal. Nu știai cât de dificil va fi. Dar nu te-ai dat bătut niciodată. Felicitări. Vreau să-ți spun că ai reușit.

Ai purtat tricouri pe care le vedeai la televizor când erai copil. Ai călătorit prin toată lumea. Ai învățat cinci limbi. Ai trăit în orașe pe care nu puteai să le pronunți. Și da, ți-ai îndeplinit cel mai mare vis: să îmbraci tricoul echipei naționale. Dar nu a fost doar glorie. A existat și o parte despre care nu ți s-a spus, una pe care nu o vezi în visele unui copil.

Fostul internațional italian a rememorat momentele cumplite din carieră

Vei ceda. La propriu. Genunchiul drept te va duce în iad. Vei fi la un pas de a renunța complet. Vei vedea coechipieri care trec pe lângă tine, contracte care nu vor fi respectate, uși care se închid. Dar știi ce? Te vei ridica. Tot timpul. Vei învăța că fotbalul nu e doar despre driblinguri și aplauze. Este și depresie, singurătate, trebuie să ai tot timpul bagajele făcute.

Ești un număr pentru cei care te plătesc și un simbol pentru cei care te iubesc. Dar, dincolo de toate, vei învăţa că viaţa este mai mult decât o carieră. Vei descoperi iubirea adevărată. Vei deveni tată pentru doi copii care te vor privi aşa cum tu ţi-ai privit idolii. Și vei înțelege că succesul cel mai important nu este un trofeu, ci să te întorci acasă seara și să simți că, dincolo de orice, ești eroul lor.

Astăzi nu mai ești acel copil care se credea invincibil. Ești un bărbat. Ai cicatrici, da. Dar ele te fac real, ele îți spun povestea. Și îți mai spun un singur lucru: nu înceta niciodată să crezi. Chiar și când ți se spune că s-a terminat. Chiar și când te simți pierdut. Pentru că de fiecare dată când ai căzut, a fost doar o lecție pentru a deveni mai puternic. Te iubesc. Cu mândrie, Cristiano”, a transmis fostul internațional italian.