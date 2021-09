Fostul internațional macedonean Daniel Georgievski nu le dă șanse „tricolorilor” la Skopje: „Suntem favoriți”. Exclusiv

Daniel Georgievski, fostul jucător al FCSB și internațional macedonean cu 22 de meciuri, a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK din Melbourne, Australia, despre meciul dintre .

Echipa națională a lui Mirel Rădoi nu are voie să piardă la Skopje pentru a mai spera la locul doi care ne duce la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din Qatar 2022.

Interviu marca FANATIK cu Daniel Georgievki despre Macedonia de Nord – România: „Avem prima șansă la locul doi!”

Daniel Georgievski (33 de ani), fostul fundaș dreapta al FCSB, este stabilit în Melbourne, unde s-a și născut. De când a plecat de la FCSB în 2014, macedoneanul a jucat pentru trei echipe din Australia: Melbourne City, Newcastle și Western Sidney, iar din iulie a rămas liber de contract.

Georgievksi a prefațat meciul dintre Macedonia de Nord și România și consideră că naționala lui Blagoja Milevski pleacă favorită, însă va afecta ambele echipe: „Cred că e un dezanvantaj pentru ambele echipe, deoarece Macedonia și România au jucători tehnici. E mare păcat pentru că jucăm acasă și puteam profita de asta”.

„Cangurul nebun” explică în continuare faptul că naționala Macedoniei de Nord a evoluat foarte mult și s-a schimbat major în ultimii șase ani: „Ultima oară am jucat pentru Macedonia chiar într-un amical împotriva Australiei, în 2015. Am câștigat titlul cu Melbourne, dar am schimbat mulți antrenori și faptul că jucam atât de departe și pe alt fus orar a făcut ca eu să ies din circuitul echipei naționale. Dacă rămânem în Europa, aș fi avut mult mai multe meciuri, dar mi-am rupt piciorul și am stat ceva timp departe de gazon”.

Daniel Georgievski: „Cred că e cea mai bună generație din istoria Macedoniei!”

Macedonia de Nord s-a calificat în premieră în această vară la un turneu final, iar Daniel Georgievski consideră că această generație este cea mai valoroasă de până acum. Asta i se datorează în mare măsură și fostului antrenor Igor Angelovski:

„Igor Angelovski a readus o anumită mentalitate la echipa națională și primul lucru pe care l-a făcut a fost să îl readucă pe Goran Pandev, care a venit și a ajutat foarte mult Macedonia cu golurile sale și nu numai prin prezență. Echipa U21 a fost, de asemenea, la Campionatul European, iar mulți dintre ei fac parte acum din prima echipă. E o generație foarte bună, poate cea mai bună din istoria țării noastre, iar calificarea la Campionatul European demonstrează asta”.

Macedonia de Nord are în primul unsprezece jucători precum Eljif Elmas sau Bojan Milovski, care evoluează pentru Napoli, sau Darko Churlinov (Schalke) și Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), iar pentru Georgievski e un mare avantaj: „Acest mix între jucătorii cu experiență și cei tineri și faptul că acum avem fotbaliști care joacă la echipe precum Napoli, Schalke, Dinamo Zagreb sau Hajduk Split contează foarte mult. Clar Angelovski a adus o nouă filosofie de joc la naționala Macedoniei de Nord și el e cel care a construit actuala echipă”.

Daniel Georgievski: „Nu cred că a fost o întâmplare victoria cu Germania! Le-a dat mult încredere jucătorilor”

Fostul jucător al naționalei Macedoniei de Nord e convins că victoria din Germania cu 2-1 și e de părere că le-a ridicat foarte mult moralul, în ciuda rezultatelor cu Armenia și Islanda: „Macedonia cred că este favorită, iar experiența de la EURO 2020 e foarte importantă. În meciul tur, de la București, puteam fără probleme să câștigăm sau să obținem un rezultat de egalitate măcar.

De asta am reușit să câștigăm și în fața Germaniei. Eu nu cred că a fost o întâmplare, chiar dacă a fost o mare surpriză. Nu am făcut greșeli mari și a fost un meci foarte bun, chiar dacă germanii nu au jucat cu cea mai bună echipă. Le-a dat foarte multă încredere acea victorie. A fost ceva extraordinar pentru Macedonia”.

Daniel Georgievski: „Nu știu ce trebuie să facă România să câștige! Sper să pierdeți!”

Daniel Georgievski este un fotbalist cu un simț al umorului foarte dezvoltat și a prefațat meciul dintre Macedonia de Nord și România în stilul său caracteristic: „Va fi un meci foarte interesant. Nu știu ce trebuie să facă România ca să câștige la Skopje. Eu sper că o să pierdeți! (n.r. râde). Va fi un meci extrem de greu și echilibrat”.

Fundașul dreapta și-a adus aminte de foștii săi prieteni de la FCSB, și Claudiu Keșeru, și crede că România are o generație care pe viitor poate obține calificări la turneele finale: „Cred că România trece din nou printr-un schimb de generații, cu jucători tineri care vin pe turnantă și cu jucători experimentați cu care am jucat, precum Chiricheș sau Keșeru, care a venit acum la Steaua. Mă bucur pentru Chiricheș că e căpitanul echipei. Cred că România are viitor și dacă nu o să vă calificați acum, sper să o faceți la următorul turneu final”.

Georgievski compară pierderea lui Goran Pandev cu cea pe care Portugalia o va suferi la retragerea lui Cristiano Ronaldo, însă crede că există deja un jucător care poate să îi ia locul: „Acum este un antrenor nou care implementează exact aceeași filosofie, singura diferență e că l-a pierdut pe Goran Pandev, care a decis să se retragă definitiv de data asta. Joacă de foarte mult timp împreună și ăsta cred că este un avantaj în meciul cu România. Pandev e o mare pierdere la nivelul vestiarului și prin experiența sa, dar avea totuși 38 de ani. Portugalia cred că va avea aceeași problemă prin retragerea lui Cristiano Ronaldo. Avea o personalitate extraordinară. Dar acum îl avem pe Bojan Milovski care joacă la Napoli și încearcă să preia rolul lui Goran Pandev”.

De ce nu o să vadă meciul cu România: „Ultimul lucru pe care vreau să îl fac e să îmi trezesc copilul la 4:45 pentru un meci”

Georgievski e pus pe glume ca deobicei și a recunoscut că nu o să vadă meciul dintre Macedonia de Nord și România, din cauza diferenței de fus orar: „Din păcate, nu o să pot să văd meciul. Am o familie acum, un copil de patru luni și ultimul lucru pe care vreau să îl fac e să îl trezesc la 4:45 pentru un meci de fotbal. Cine va fi mai bine pregătit mental va câștiga în seara asta. Nu cred că va fi un rezultat de egalitate. Când o să mă trezesc mă voi uita la rezumat, așa cum am făcut-o și la meciul tur. O să fiu alături de ei spiritual”.

Georgievski nu a uitat de FCSB, echipă pe care o consideră în continuare Steaua și recunoaște că dacă nu ar fi jucat pentru naționala Macedoniei nu ar fi ajuns niciodată în România, unde a cunoscut cele mai mari performanțe din carieră: „Și eu am fost născut în Australia, la fel ca alți jucători din naționala Macedoniei răspândiți prin Europa. Am suferit foarte mult la nivel de copii și juniori, iar faptul că mulți jucători au avut ocazia să se dezvolte în alte țări și să evolueze ca fotbaliști a contat foarte mult. Dacă nu jucam pentru Macedonia, Steaua nu ar fi aflat niciodată despre mine! Voi fi mereu recunoscător și mândru că am reprezentat Macedonia. Poate nimeni nu ar fi auzit despre mine”.

Am amintiri extraordinare de la echipa națională, însă cred că cea mai intensă e de la un meci din preliminariile Campionatului Mondial din 2012, când am jucat la Skopje împotriva Serbiei. A fost o nebunie. E o rivalitate incredibilă. Fanii s-au bătut între ei înainte de meci, iar pe stadion a fost o atmosferă incredibilă și am reușit să câștigăm cu 1-0. Sârbii au început să huiduie imnul Macedoniei, iar fanii noștrii pe al lor. La acea vreme ei îl aveau pe Kolarov (Manchester City) care era căpitan, pe Tadici, Tosici, iar noi pe Ivanovski care e acum la Dinamo și Naumovski (n.r. fostul portar al lui Dinamo). A fost o victorie incredibilă. – Daniel Georgievski, fost jucător al FCSB și al Macedoniei de Nord.