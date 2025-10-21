Fostul internațional român a dat lovitura! A devenit acționar majoritar al unei companii cu o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane de euro

ADVERTISEMENT

Fostul internațional român, care o perioadă a fost investitor la Imperiul Leilor, a dat lovitura! Răzvan Raț a devenit acționar majoritar al unei companii de renume din țara noastră. Aceasta are o cifră de afaceri de peste 3,3 milioane de euro.

În ce companie a devenit Răzvan Raț acționar majoritar

Răzvan Raț care a renunțat la fotbal în urmă cu ani buni, schimbându-și complet cariera. A început să facă investiții în domenii cheie din România, dar și din străinătate, care i-au adus venituri considerabile în conturile bancare.

În urmă cu puțin timp fostul internațional român a bifat un mare succes în afaceri. Fotbalistul în vârstă de 44 de ani a semnat un contract avantajos în regiunea unde s-a născut. Astfel, a preluat acțiunile unei firme care produce beton.

Aceasta se află în localitatea Giuvărăști, județul Olt, și are o vechime de peste 20 de ani pe piață. Fostul jucător român a preluat 66% din acțiuni de la familia fondatoare, Paula și Niculaie Soare, conform .

Prin urmare, a cumpărat întreaga participație de la Paula Soare, de 50%, pentru suma de 316.000 euro. De asemenea, Niculaie Soare a cedat o cotă de 16%, pentru valoarea de 40.000 euro. Așadar, Răzvan Raț este acum acționar majoritar ai acestei companii.

Mai mult decât atât, fostul internațional român a preluat inclusiv funcția de administrator cu puteri depline. Compania este unul dintre principalii producători de beton din zona Oltului. În 2024 a aut afaceri de 17,3 milioane lei.

Totodată, firma s-a bucurat de un profit net de 837.312 lei. În altă ordine de idei, are aproape 30 de angajați și un portofoliu cu peste 30 de produse. Are 1.000 de clienți, ceea ce înseamnă că fostul fotbalist a dat lovitura.

Ce afaceri mai are Răzvan Raț

Răzvan Raț este un antreprenor de succes. A început să facă afaceri în perioada în care juca în Ucraina, pentru Şahtior Doneţk, fiind . Tot acolo a cunoscut-o pe soția sa, Julia, care l-a făcut tată de fată.

Fostul internațional român a povestit că banii din fotbal i-a investit în România prin achiziționarea de proprietăți. Mai târziu, a deschis un hotel în Slatina, imobilul fiind construit de la zero. Aceasta a fost inaugurat în 2008.

„Tata a fost și este supervizorul acolo. Ai nevoie de cineva din familie în orice afacere”, a spus la un moment dat fostul internațional, relatează . În Slatina deține și Academia de Fotbal „Răzvan Raț”.

Ulterior, a bifat în portofoliul de afaceri un alt hotel, de această într-o stațiune de pe Valea Prahovei. Hotelul se află în Predeal. După domeniul imobiliar fostul jucător și-a îndreptat atenția spre tehnologie, industria farmaceutică și investiții pe bursă.

În plus, fostul investitor de la Imperiul Leilor 2023, și-a încercat norocul în agricultură. Răzvan Raț are o livadă de peste 40 de hectare cu meri, în județul Olt. Sportivul de 44 de ani plănuiește să se extindă până la 100 de hectare.

În momentul de față, merele pe care le culege din livadă sunt distribuite în supermarketurile din România. Totodată, este asociat cu Dan Șucu, motiv pentru care este acționar majoritar al clubului Genoa din Serie A.