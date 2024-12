Preluarea clubului Genoa de către Dan Șucu a atras toate privirile atât din spațiul fotbalului românesc, cât și din cel al Italiei. Omul de afaceri caută să obțină performanțe sportive și financiare la formația de tradiție, iar pentru asta ar putea să-l coopteze în noul său staff pe un fost jucător român, cu prezențe numeroase și importante în naționala tricoloră.

Cine este fostul internațional român care ar putea ajunge lângă Dan Șucu la Genoa: “Sunt în relații bune cu el”

, după ce anunțul oficial a sosit miercuri, în data de 18 decembrie 2024 atât din partea românului, cât și de la clubul italian.

Una dintre loviturile pe care actualul patron al Rapidului pregătește să le dea la Genoa ar fi numirea lui Răzvan Raț, fostul fotbalist român, în conducerea celui mai vechi club de fotbal din Italia.

Fostul internațional tricolor a lăsat de înțeles că ar fi deschis unei colaborări cu Șucu și cunoaște foarte bine toată situația, având în vedere că este în relații strânse și cu ceilalți oficiali ai “Grifonilor”.

“Nu am cum să fiu străin de această acțiune. Sunt familiarizat cu ce s-a întâmplat, mai ales că sunt în relații bune și cu o parte și cu cealaltă.

Ce să fac la Genoa? Nu știu ce să vă zic. La un moment dat va fi totul clar, în primul rând din partea domnului Șucu.

Este o strategie pe care am vorbit-o de foarte multe ori cu domnul Șucu, apropo de acest gen de business, cum este și City Group (n.r. – grupul care deține formații precum Manchester City, New York City FC ș.a.). Cam asta are în cap și domnul Șucu, vom vedea ce va ieși”, a declarat Răzvan Raț, citat de .

Raț, fostul fundaș stânga cu 113 apariții în tricoul echipei naționale de fotbal a României, este în prezent implicat în afaceri și totodată prieten cu Dan Șucu, . Amândoi au fost colegi în cadrul ultimului sezon al emisiunii “Imperiul Leilor”.

“Am mai fost întrebat de ce nu activez în fotbal!”

Răzvan Raț este dornic să învețe în continuare și să se axeze pe partea de management, nefiind atras de o carieră de antrenor în sportul care l-a consacrat.

“Am mai fost întrebat de ce nu activez în fotbal și am spus că dacă va veni vremea să fie, atunci va fi. Dacă nu, sunt bine și așa.

Am făcut aceste cursuri (n.r. – de management sportiv) pentru că am simțit că mi se potrivește. Dar partea cu antrenoratul nu mi-a plăcut.

Nu sunt un bun pedagog, nu am răbdare. Chiar glumeam cu un prieten și-i spuneam că eu, în prima săptămână, m-aș bate cu jucătorii.

Revenind la discuția inițială, nu am spus că voi merge la Genoa. Vom vedea, nu sunt disperat”, a mai spus fostul tricolor, tot pentru digisport.ro.