Fostul internațional român de la Steaua a făcut radiografia fotbalului românesc. „Am asistat la un dezastru”. Ce spune despre șansele celor de la FCSB cu Aberdeen. Video

Trei echipe din Superliga au ajuns în play-off-ul cupelor europene, însă doar două au rămas cu șanse reale la calificare în faza principală. Fostul internațional român Sorin Paraschiv a făcut o radiografie a fotbalului românesc și recunoaște că e dezamăgit de situația actuală.

ADVERTISEMENT

Sorin Paraschiv, analiză cruntă. „Ca și fotbal, noi am rămas în urmă”

În cazul în care vor fi eliminați de Aberdeen din Europa League, roș-albaștrii vor continua în Conference, însă jucătorii lui Elias Charalambous se gândesc doar la victorie în returul de pe „Arena Națională”.

Sorin Paraschiv e de părere că fotbalul românesc a rămas în urmă față de cel din vestul Europei, însă are încredere că FCSB poate bifa o performanță importantă și se va califica în faza principală din Europa League. Fostul jucător de la Steaua a participat la un meci caritabil pe stadionul din Giulești.

ADVERTISEMENT

„Eu am spus tot timpul: fotbalul din ziua de astăzi e schimbat. E mult mai rapid față de cel de pe vremea când jucam noi. Nivelul nu mi se pare, totuși, unul ok. Eu îl compar cu cel din țările din vest. Acolo fotbalul a evoluat și noi am rămas la un nivel destul de mic, cu mici excepții.

Ca și fotbal, noi am rămas în urmă. Pe vremea noastră ne puteam bate de la egal la egal cu echipe din orice țară din Europa. Nu ne mai era frică de nimeni, iar echipele din vest ne respectau.

ADVERTISEMENT

Sunt șanse după acest 2-2 în Scoția. Cred că va fi din nou o performanță foarte mare să se califice în Europa League. Au început slab, ei sperau Champions League. Eu am spus că va fi foarte greu, dar dacă se califică în Europa League, cred că e un succes imens”, a declarat Sorin Paraschiv.

ADVERTISEMENT

Sorin Paraschiv, sfat pentru conducerea de la CFR Cluj după 2-7 cu Hacken

În plus, fostul internațional român a spus și câteva cuvinte despre rezultatele înregistrate de CFR Cluj și Universitatea Craiova. Sorin Paraschiv e impresionat de i, însă s-a declarat complet dezamăgit de înfrângerea umilitoare suferită de ardeleni în Suedia.

„O victorie mare, chiar nu mă așteptam. Probabil ei se așteptau și au pregătit foarte bine această partidă. M-aș fi bucurat să fie 2-0. Au avut și alte ocazii, dar Mirel e pe drumul cel bun. A început foarte bine acest campionat. E tânăr și ambițios.

ADVERTISEMENT

Am asistat la un dezastru. Îmi pare rău pentru Dan Petrescu. Din păcate, în ultimii ani nu a reușit să țină nivelul sus așa cum îl știu eu. Probabil și celelalte echipe l-au învățat. Vedeți că și celelalte echipe și-au adus jucători puternici. Cred că ar trebui să se facă acolo un schimb de generații. Pentru rezultate e nevoie de altceva”, a mai spus Paraschiv.