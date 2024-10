Fostul atacant român îi dă credit lui Gigi Becali în cazul absenței lui Daniel Bîrligea de la echipa națională: „Nu l-a convocat fiindcă i-a dat gol lui PAOK”

Mircea Lucescu a anunțat jucătorii convocați pentru „dubla” cu Cipru și Lituania din UEFA Champions League, iar pe această listă nu s-a regăsit și Daniel Bîrligea. Multe voci din spațiul public au vorbit despre absența atacantului de la FCSB, iar acum a venit rândul lui Ionel Ganea.

Ionel Ganea, verdict în cazul neconvocării lui Daniel Bîrligea: „Nu l-a convocat fiindcă i-a dat gol lui PAOK”

Ionel Ganea este unul dintre cei mai importanți atacanți ai României de după anul 2000, „Ganezul” reușind chiar un gol memorabil, cu Anglia la EURO 2000, care asigura la acel moment calificarea „tricolorilor” în fazele superioare ale competiției.

„Ganezul” a vorbit despre neconvocarea lui Daniel Bîrligea la echipa națională. Fostul internațional a glumit despre absența atacantului de la FCSB, , din UEFA Europa League, chiar împotriva fiului selecționerului. Declarații în acest sens .

„E o dublă foarte importantă. Dacă echipa este la fel de concentrată ca meciurile trecute eu cred că vom obține maximum de puncte. Totul depinde de jucători. Dacă ei sunt concentrați și își doresc lucrul acesta, eu cred că nu o să întâmpinăm probleme.

(nr. Ce va alege Lucescu între Pușcaș, Alibec și Drăguș?) Eu cred că la experiența lui nu o să schimbe prea multe. Cred că o să mizeze pe jucătorii cu care a mers până acum, la început, și dacă ceva nu e nu e în regulă, atunci mai mult ca sigur o să schimbe.

(nr. despre absența lui Bîrligea) Eu cred că merita să fie în lot și cred că era și util ținând cont de forma bună și fizicul pe care îl are. Sub formă de glumă spun, nu l-a convocat fiindcă i-a dat gol lui PAOK. (nr. Pe cine ar miza între Mitriță, Mihăilă și Coman) Mie îmi place mult Mihăilă. Joacă într-un campionat puternic. Are calități destul de bune. Cred că va începe cu el”, a declarat Ionel Ganea, potrivit .

Daniel Bîrligea, transfer inspirat la FCSB

Daniel Bîrligea a ajuns în perioada de transferuri din vară la Campioana României, iar atacantul crescut în Italia și-a făcut imediat simțită prezența. 3 goluri în 5 partide sunt cifrele lui Bîrligea în tricoul celor de la FCSB.

Gigi Becali a plătit nu mai puțin de 2 milioane de euro în „feroviarilor” în schimbul serviciilor lui Daniel Bîrligea. Latifundiarul din .

„Visăm la primele 8 în Europa League! Suntem pe primul loc sau pe al doilea? E bine și pe locul 4, că avem 6 puncte. 900.000 de euro sunt deja câștigați din victorii. Birligea și-a scos banii deja. O să joace și în campionat, o să joace cu Buzău.

Birligea s-a bătut ca un leu. Mi-a plăcut și Miculescu, s-a luptat. Mi-a plăcut toată echipa. Am câștigat în 10 oameni, mai poți spune că-ți place doar de cineva? N-am îndoieli cu echipa asta. Mai zic uneori ca să le fie frică”, a declarat Gigi Becali după partida cu PAOK Salonic.