Fostul internațional român care a jucat în Turcia a dat verdictul după tragerea la sorți a barajului pentru CM: „Are șanse mari să câștige!”

Calificată la barajul pentru Cupa Mondială datorită parcursului din Liga Națiunilor, România a fost repartizată în urna a 4-a la tragerea la sorți, iar „tricolorii” vor juca pe terenul Turciei în semifinala barajului. Fostul atacant al naționalei, Bogdan Stancu, care a petrecut peste un deceniu în fotbalul din Turcia, e de părere că echipa pregătită de Vincenzo Montella va obține calificarea în dauna „tricolorilor”.

Fostul internațional român e de părere că Turcia va câștiga barajul

Bogdan Stancu (38 de ani) a declarat în presa din Turcia că gazdele au mari șanse să obțină calificarea în dauna României. „Nimeni din România nu a dorit să joace cu voi! Cred că există o șansă mare ca Turcia să câștige acest meci și să avanseze în finală. Îmi place echipa și o apreciez foarte mult. Sunt o echipă cu multă calitate, există și relații bune între jucători.

Echipa națională a României nu se află în cea mai bună formă în acest moment. Pot spune că atmosfera din cadrul echipei nu este cea mai bună. De asemenea, meciul se va juca în Turcia, așadar va fi și mai dificil pentru România. Cred că va fi un meci interesant”, a declarat fostul atacant, conform . Selecționerul României, .

La ce echipe a evoluat Bogdan Stancu în Turcia

Lansat în fotbal de echipa din orașul natal, FC Argeș, a mai evoluat în țară pentru CS Mioveni, Unirea Urziceni și FCSB înainte de a face pasul spre fotbalul din Turcia în ianuarie 2011, când a fost achiziționat de Galatasaray în schimbul sumei de 5.2 milioane de euro.

După doar o jumătate de sezon la gruparea „Cimbom”, acesta a fost împrumutat la Orduspor, echipă cu care avea să semneze definitiv în vara lui 2012. Mai apoi, Stancu a mai evoluat pentru Genclerbirligi (în două perioade diferite), Bursaspor și Eyupspor, înainte de a-și încheia cariera în 2022. În total, acesta a marcat 85 de goluri în cele 264 de partide disputate în Super Lig, oferind și 34 de pase decisive.

Ce realizări a avut Bogdan Stancu la echipa națională a României

Bogdan Stancu a debutat la echipa națională a României în 2010, într-un meci cu Albania din preliminariile EURO 2012, selecționerul naționalei la acel moment fiind Răzvan Lucescu. „Motanul” a reușit chiar să marcheze la debut, însă rezultatul a fost unul dezamăgitor pentru „tricolori”, 1-1.

Apogeul carierei lui Bogdan Stancu la prima reprezentativă a fost fără îndoială EURO 2016, când atacantul marca singurele goluri ale „tricolorilor” la turneul final, ambele din lovituri de la 11 metri, în eșecul cu Franța (1-2) și remiza cu Elveția (1-1). România avea să fie eliminată în faza grupelor după o înfrângere surprinzătoare cu Albania, 0-1.

Ultima partidă a lui Bogdan Stancu la echipa națională a fost eșecul cu Muntenegru, 0-1, din preliminariile Cupei Mondiale din 2018, meci disputat în septembrie 2017. În total, acesta a marcat de 14 ori în cele 53 de partide disputate pentru România.