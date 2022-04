Fostul iubit al Evei Zaharescu, trimis în judecată pentru trafic de droguri: ”Mă șicanează pentru că nu am vrut să ciripesc”

Ștefan Manolache a fost trimis pe 12 aprilie 2022 în judecată. Procurorii DIICOT au decis să îl acuze de trafic de droguri și aderare la un grup organizat, iar acum Ștefan Manoleche va fi nevoit să își susțină nevinovăția în instanță, în fața judecătorilor. În exclusivitate pentru FANATIK, tânărul care s-a iubit cu vedete din showbiz-ul de la noi, printre care Eva Zaharescu sau Andreea Antonescu, a explicat ce se petrece, de fapt, în cazul lui.

Ștefan Manolache: ”M-au trimis în judecată pentru trafic de droguri”

Ștefan Manolache a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, la aproape cinci ani de la momentul în care a fost deschisă cercetarea penală într-un dosar de trafic de droguri, ca inculpat, el având, inițial, rolul de martor.

ADVERTISEMENT

”M-au trimis în judecată pentru trafic de droguri. Ei vor să mă rețină și pentru asociere în grup, pentru că traficul, clar, nu există. La momentul acela (cel în care a fost solicitat ca martor, iar apoi a devneit inculpat, n. red.) m-au pus să vorbesc. Dar eu nu știam nimic”, ne-a spus, în exclusivitate, Ștefan Manolache.

El a explicat, pentru FANATIK, că în spatele dosarului în care va fi judecat ar sta, de fapt, o răzbunare a celor de la DIICOT pentru că nu a vrut să colaboreze cu ei, așa cum i s-a cerut, expres, în câteva rânduri.

ADVERTISEMENT

”Ca să mă șicaneze, m-au ținut trei, patru ani în cercetare și acum m-au trimis în judecată pentru trafic de droguri. Dar la mine nu au găsit nimic, nu au găsit droguri. Într-adevăr, mai fumam niște iarbă, din când în când.

Când mergeam să cumpăr, îl sunam pe un cunoscut să mergem să luam împreună, să obținem un preț mai bun. Dar, clar, eu nu am nicio treabă cu ei, cu traficul de droguri”, a mai spus Ștefan Manolache.

ADVERTISEMENT

Fostul iubit al Evei Zaharescu recunoaște că a consumat droguri

În exclusivitate pentru FANATIK, Ștefan Manolache a vorbit despre procesul în care a ajuns din martor, inculpat, iar acum va trebui să își demonstreze nevinovăția în fața acuzațiilor că ar fi traficant. Și, fără să ascundă că a avut de-a face cu flagelul drogurilor, tânărul este însă ferm în ceea ce privește traficul.

“Nu îmi băgați la trafic!”

”Acum suntem în cameră preliminară, pe fond, aștept termenul. Încă nu mi-a ajuns rechizitoriul, aștept să văd toate acuzațiile, poate să fie pe lângă trafic și consum, și uz, și tot. Eu sunt asumat, nu m-am ascuns, recunosc!

ADVERTISEMENT

Da, frate, am consumat, dar nu îmi băgați la trafic! Niciodată trafic! Dar de asta mă și șicanează, că nu am vrut să ciripesc, dar nu aveam ce să spun. Ce să zic? Am recunoscut ce am făcut eu, că mă duceam și cumpăram iarbă”, a mai explicat Ștefan Manolache.

ADVERTISEMENT

În altă ordine de idei, ne-a explicat el, asocierea la grup de care mai este acuzat de procurorii DIICOT este simplu de explicat. ”Nu am avut o problemă să recunosc, este declarată, am făcut și reabilitare, am fost la tratament, am făcut tot ce mi s-a zis.

Era altă perioadă, eram mai tânăr, acum am 30 de ani, am altele pe cap, nu mai fac așa ceva. M-am liniștit, am un copil, am alte lucruri care mă interesează”, a mai precizat Ștefan Manolache.

Ștefan Manolache a fost pus sub control judiciar în dosar, acum patru ani

Procurorii de la DIICOT Iași îl suspectează pe Ștefan Manolache că ar fi vândut droguri către alți băieți din lumea bună din Iași. Până în luna aprilie 2018, Răzvan Ștefan Manolache s-a aflat sub control judiciar, măsură care a fost ridicată de judecătorii de la Tribunalul Iași, la două luni de la instituire.

„Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași au efectuat un număr de 8 de percheziții domiciliare pe raza municipiului Iași, ocazie cu care au fost ridicate în vederea confiscării 110 comprimate de ecstasy, mai multe doze de cannabis, 13 dispozitive de mărunțit substanțele vegetale și 3 cântare electronice de precizie”, au precizat, în 2017, procurorii DIICOT, după ce ”l-au vizitat” pe dealerul de la care Ștefan Manolache și-a procurat, ocazional, ”iarbă”.

Cu ce vedete s-a iubit Ștefan Manolache

Ștefan Manolache a căpătat, de-a lungul ultimilor ani, renumele unui adevărat cuceritor al vedetelor din showbiz-ul românesc. După ce a cochetat o perioadă cu televiziunea, el fiind unul dintre prezentatorii matinalului de la Antena Stars, Ștefan Manolache a ajuns în atenția publică implicat fiind într-o relație cu celebra Andreea Antonescu, cântăreața care abia își anunțase divorțul de Traian Spak.

O altă domnișoară celebră cu care a avut o relație a fost Eva Zaharescu. Anul trecut,

”Eva Zaharescu este o tânără care nu a fost pe aceeași lungime de undă cu mine. Ne-am despărțit, să spunem, din cauza nepotrivirii de caracter. Ceea ce vă pot spune cu siguranță este însă că ea nu a fost cea care m-a părăsit, restul poate fi înțeles. Eva este, fizic, o persoană deosebită… Am avut și eu vârsta ei, am trecut și eu prin anumite experiențe, dar nu am putut rezona cu ea”, spunea, pentru FANATIK, Ștefan Manolache.

Tot anul trecut, Ștefan Manolache devenea, pentru prima oară, tată. Fosta lui iubită năștea o fetiță, iar Ștefan era în culmea bucuriei. ”Cel mai frumos cadou pe care l-am primit vreodată a venit de la Dumnezeu, se numește Ayla Marie Blu!”, anunța Ștefan Manolache la acea vreme.

Acum, de fiecare dată când are ocazia, , recunoscând că micuța este prioritatea sa în tot ceea ce face, chiar dacă a avut o relație dificilă cu femeia care i-a dăruit copilul.