Fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua a dat lovitura după despărțirea lor! Ce urare îi face după nuntă: ”Promit că ajung la a treia”

Nelu Popa, fostul saxofonist al lui Carmen de la Sălciua, trece printr-o perioadă cât se poate de bună, profesional, după ce s-a despărțit, artistic, de vedetă în urma unor dezvăluiri cu privire la relația pe care au avut-o cu ani în urmă. În exclusivitate pentru FANATIK, instrumentistul a vorbit despre ce se întâmplă în viața lui și, prin intermediul nostru, i-a făcut o urare specială fostei sale iubite, Carmen de la Sălciua.

Ce face Nelu Popa după scandalul cu artista Carmen de la Sălciua

În urmă cu câteva săptămâni, între a izbucnit un scandal fără precedent. Saxofonistul dezvăluia, în exclusivitate pentru FANATIK, că între ei a fost o poveste de iubire, desfășurată cu mulți ani în urmă.

”Am stat vreo trei ani și jumătate împreună. Înainte de Culiță, înainte de toți. Am fost primul ei iubit din lumea muzicii. Nu am fost primul iubit al ei. Am fost cu ea. Este o fată minunată”, ne spunea, în exclusivitate, saxofonistul Nelu Popa.

După ce a povestit ce s-a întâmplat între ei, Carmen de la Sălciua s-a supărat cumplit pe el și i-a transmis, sec, că nu vor mai colabora vreodată. Iar Nelu Popa, rămas fără solistă, s-a regrupat rapid și a început să lanseze piese alături de noua lui colaboratoare.

”Am o nouă solistă cu care cânt, Simona Boncuț, ea este și viitoarea mea nașă. Multă lume a început să mă sune, dar pentru asta am și muncit atâția ani, de aceea am făcut piese, am compus piese”, ne spunea Nelu Popa. Iar succesul nu a întârziat să apară, munca lui fiind răsplătită, Nelu Popa și trupa lui ajungând în topul trendingului Youtube din România.

”Sunt bucuros că am reușit să intru în topuri cu melodiile făcute alături de noua mea solistă. Asta demonstrează că munca mea este apreciată de oameni și că nu depindeam de succesul altor artiști.

Pot să spun că, de când nu mai lucrăm împreună, îmi merge bine. Adică, melodiile mele ajung în trending, au vizualizări, toate piesele pe care le-am lansat au fost în top”, ne-a mai spus Nelu Popa.

Ce spune Nelu Popa despre căsnicia lui Carmen de la Sălciua

între el și Carmen de la Sălciua nu au mai avut niciun fel de discuții. ”Nu am mai vorbit cu Carmen de la Sălciua. Ce să mai vorbim acum?”, spune Nelu Popa.

De altfel, recunoaște saxofonistul, și el a fost surprins de nunta organizată în mare secret de Carmen de la Sălciua și de Marian Corcheș. Cu toate acestea, precizează saxofonistul, îi dorește tot bine din lume.

”Îi urez, sincer, Casă de Piatră! Și promit că ajung la a treia (nuntă, n.red.). La prima, am fost, la a doua nu pot, dar mă duc la a treia (râde, n.red.). Glumesc, sper să fie o relație care să țină. Chiar dacă nu prea mă mai interesează viața ei după cearta pe care am avut-o”, ne-a precizat bărbatul.

Cu toate acestea, pentru FANATIK, el a dezvăluit că, la fel ca și și omul cu care s-a căsătorit va fi una de lungă durată.

”Eu sper să fie bine, chiar dacă, sincer, nu prea cred că au multe șanse împreună. Nici prietenii lor nu le prea dau… Noi îi cunoaștem pe amândoi și nu prea credem în relația lor. Dar eu sper să nu avem dreptate.

Sunt firi diferite, doar impulsivitatea le e comună, sunt amândoi nervoși. În rest, nu știu ce îi unește”, ne-a spus, în exclusivitate, saxofonistul Nelu Popa.

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș s-au căsătorit în secret

Pe 11 octombrie 2022, în mare secret, Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș și-au unit destinele. ”Pentru totdeauna”, a notat cântăreața pe conturile ei de socializare, alături de mai multe fotografii în compania soțului ei.

Mai mult, gesturile pe care le are în pozele de la Biserică, acolo unde au săvârșit căsătoria, au fost interpretate de fani ca fiind cele ale unei femei însărcinate, Carmen de la Sălciua având, în mai toate fotografiile, mâna pusă, protector, în fața unei burtici suspecte.

Carmen de la Sălciua și soțul ei, Marian Corcheș, au plecat deja într-o lună de miere, cei doi anunțând fanii că sunt la aeroport, dar nu au dezvăluit încă destinația lor, una îndepărtată și exotică, după postările făcute.