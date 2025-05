Fostul jucător al CFR-ului, la un pas de revenirea în SuperLiga: „E vorba de echipe din play-off”

Yuri Matias , dar fundașul a vorbit iarăși despre revenirea în SuperLiga României. El va rămâne liber de contract din vară, după ce se va despărți de Neftci Baku.

Yuri Matias nu spune ”Nu” unei reveniri în SuperLiga

În vârstă de 30 de ani, Yuri Matias este la al doilea sezon în tricoul celor de la Neftci Baku. Fundașul brazilian mai are contract cu gruparea pregătită în trecut de Adrian Mutu până la finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul care a cucerit titlul de campion al României alături de a vorbit despre revenirea în SuperLiga, dar și despre ofertele pe care le-a primit de la formațiile din campionatul românesc.

În același timp, jucătorul evaluat de Transfermarkt la un milion de euro a comparat fotbalul din România de cel din Azerbaijan. Acesta a vorbit despre condiții, dar și despre partea financiară.

ADVERTISEMENT

„Sunt bine, suntem la final de sezon, așteptăm să terminăm campionatul. Echipa nu mai poate nici să urce, nici să coboare, vom termina pe 6. Asta e situația. Neftci trebuie să se bată mereu la primele locuri. Pentru mine, fotbalul din România e mult peste ce este aici, sincer! Financiar, da, nu putem să facem comparație, condițiile sunt de top în Azerbaidjan.

Da, voi pleca. Am avut câteva oferte din România deja, au fost vreo 2-3 contacte, dar și din Asia.. Deocamdată vreau să merg în Brazilia, să stau puțin cu familia, să mă liniștesc, după care vom vedea, am răbdare. E o țară pe care o iubesc, vorbesc și limba, mereu va fi o soluție pentru mine!

ADVERTISEMENT

Nu pot să dau nume, pot spune doar că e vorba de echipe din play-off, sigur. Așteptăm și vom vedea ce va fi. Am nevoie de liniște, acești doi ani în Azerbaidjan nu au fost ușori din punct de vedere mental pentru mine… Nivelul campionatului nu a fost de ajutor. Mă bucur măcar că am reușit să joc constant, dar jucătorii aici nu au mentalitatea potrivită, înțelegi? Nu au mentalitate de învingători, din păcate”.

ADVERTISEMENT

Yuri Matias: „SuperLiga e o variantă”

„Mereu urmăresc, am văzut că FCSB e aproape campioană, are 7 puncte avans, merită. Recunosc, am ținut cu CFR, dar sper să câștige măcar Cupa și să meargă în Europa League.

Nu doar cu fotbaliștii, mi-am făcut mulți prieteni la voi în țară, am vorbit mereu, n-am pierdut legătura cu nimeni. (n. r. revenire SuperLiga) E posibil, nu spun neapărat că e o prioritate, dar e o variantă, cu siguranță”, a declarat Yuri Matias, potrivit .