Fostul jucător al Craiovei Maxima a dat în judecată statul român. „Au luat banii!”

Unul dintre foștii mari jucători ai Craiovei Maxima a dat în judecată statul român. Ce nedreptate i s-a făcut și ce s-a întâmplat, de fapt.
Mihai Dragomir
28.12.2025 | 22:00
Fostul jucator al Craiovei Maxima a dat in judecata statul roman Au luat banii
Fostul membru al Craiovei Maxima a dat statul român în judecată. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Finalul anului 2025 a venit cu o nouă veste importantă legată de Craiova Maxima. Mai exact, Aurel Țicleanu, fostul mare jucător al oltenilor, a dat statul român în judecată. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Aurel Țicleanu a dat în judecată statul român

Aurel Țicleanu, dublu campion al României cu Universitatea Craiova, a intrat în conflict cu statul român. Mai exact, fostul mare jucător ajuns acum la 66 de ani dat Casa de Pensii în judecată.

Cu o pensie de doar 3.600 de lei, fostul mijlocaș central se simte nedreptățit. El a acuzat statul român că nu îi recunoaște contribuțiile din perioada în care a activat ca fotbalist profesionist (1976-1989).

„Eu tocmai ce venisem de la Metalurgistul Sadu și aveam un fel de indemnizație de 500 de lei. Echipele muncitorești tot timpul au plătit mai bine decât echipele studențești. Am avut 500 de lei și luam și prime. Stăteam la cămin și aveam și masă asigurată. Am avut chestia asta. Așa am început. După aceea, noi aveam o indemnizație. 2000 de lei avea fiecare echipă.

Noi, la Craiova, mai luam 500 de lei în plus pentru că aveam o medie de peste 20.000 de spectatori și ne mai dădea 25%, deci 500 de lei. La echipa națională începusem să joc, aveam 1.000 de lei de la echipa națională în plus. Pe lună. Deci, 2.500 cu 1.000 de lei și eram la echipa națională.

Și noi trebuia să venim cu lucrurile astea. Eram student și eram și lăcătuș mecanic la o întreprindere la Trustul de Construcții. Aveam 1.600 de lei, atâta era salariul, dar luam jumătate. Ăștia erau banii. Plus primele de joc. Și am ajuns să luăm și 60.000 de lei, pe care statul nu-i mai recunoaște acum.

Statul îți lua taxe 25% atunci, dar acum spune că n-a plătit contribuțiile pentru pensie! Pe mine mă interesează că nu sunt acte?! Răspundem noi de ce n-a plătit statul pentru noi? Banii i-a luat! Ce au făcut cu banii nu mai e treaba mea! Nu pot eu să răspund, să dirijez chestiile astea”, a spus Aurel Țicleanu la TV Prima Sport.

Cu ce s-a ales Aurel Țicleanu, de fapt, după ce a dat statul român în judecată

Fostul mare fotbalist român a dezvăluit că nu a avut câștig de cauză în primă fază, dar nu se dă bătut. Următorul termen al procesului a fost stabilit pentru martie 2026.

„Am pierdut în prima instanță. Mai am în martie încă o dată. Am dat în judecată Casa de Pensii. Și pentru toți colegii mei care vin din spate… Sunt în aceeași situație, că sunt aceiași bani. Pentru că statul te întreabă de contributivitate. Asta-i contributivitatea. Am bătut pe Kaiserslautern, mi se pare că ne-a dat 45.000. Și ne-a oprit apoi și am luat vreo 27.000 în mână. Fiecare jucător a primit 45.000”, a mai spus Țicleanu, conform sursei.

Dumitru Dragomir, șocat de pensiile modeste ale foștilor jucători ai Craiovei Maxima

Subiectul pensiilor încasate de foștii mari fotbaliști ai Universității Craiova a fost comentat și de Dumitru Dragomir. Fostul șef LPF s-a întâlnit personal cu o parte din cei care au jucat pentru Craiova Maxima și a fost stupefiat de condițiile în care trăiesc în prezent.

„Mi-a fost rușine de cum sunt îmbrăcați și ce pensie au. Când i-am întrebat mi-a fost o rușine. Doamne când am văzut…. Beldeanu ia 3 mii și ceva pensia, Negrilă la fel, Donose la fel. Unii au mult 3000. N-aveau tocuri la pantofi!”, a spus Dragomir la „Profețiile lui Mitică”.

