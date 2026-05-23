Fostul jucător al echipei naţionale, dezvăluire din vestiar cu Cristi Chivu: „Pentru el era o joacă! În 10 minute a rezolvat tot”

Cristi Chivu este fără doar și poate cel mai important antrenor român din prezent. Fostul fundaș a reușit să cucerească atât titlul, cât și Cupa la primul său sezon la cârma formației Inter. Un fost coleg de la echipa națională a dezvăluit cum se comporta Chivu în vestiar înainte de meciurile importante.

Nicolae Grigore, dezvăluire din vestiar cu Cristi Chivu

Cristi Chivu este unul dintre cei mai importanți jucători români din ultimii 30 de ani, acesta reușind să cucerească tot ce era posibil în Italia și Olanda. Fostul fundaș a adunat de-a lungul timpului 75 de selecții la echipa națională, iar încă de atunci se vedea clar că are calități de antrenor. În cadrul „FANATIK RAPID”, Nicolae Grigore a dezvăluit că la un meci în deplasare, când a asimilat și a prezentat colegilor săi în doar 10 minute ceea ce s-a lucrat în patru zile de antrenament cu Răzvan Lucescu.

„Mă așteptam ca Chivu să ajungă atât de departe! Nu am foarte multe selecții la echipa națională, însă la una dintre acestea, fiind cu Răzvan Lucescu, am avut posibilitatea să fiu în vestiar înaintea unui joc. Era Chivu căpitan, cu 10 minute după ce s-a făcut încălzirea, până să se iasă pe teren. Noi eram în vestiar, iar Chivu în 10 minute a sintetizat patru zile de antrenamente făcute de Răzvan Lucescu. A prezentat tot ce trebuie să facem, iar în 10 minute, cu un ton puternic, calm, liniștitor, a rezolvat tot!

În teren nu a transpirat! Prin știința jocului și toată experiența sa… Eu, la meciul acela, nu am urmărit atât de mult jocul precum l-am urmărit pe Chivu în teren. În continuu a comunicat, vorbea, știa să se poziționeze. El nici nu trebuia să alerge, știa unde va veni mingea. Pe mine m-a uimit atunci, mi-am dat seama de ce e la nivelul acela”, a declarat Nicolae Grigore.

Care este secretul lui Cristi Chivu

În continuare, fostul jucător și antrenor de la Rapid a explicat că marele secret al lui Cristi Chivu este faptul că a urmat toți pașii corecți, începând să pregătească grupele de copii ale lui Inter până să facă pasul la senior. Deși a fost un super fotbalist, Chivu nu a vrut să ardă nicio etapă, .

„Pentru el era o joacă ce se întâmpla acolo, era ca și cum am fi mers noi la liga a 4-a, a 3-a. Știa tot, el anticipa, știa că se facă. Mi-am dat atunci seama de ce unii se află la acel nivel. El era implicat, dar când atingi acel nivel de intensitate, atunci se transformă în fotbal de finală de Champions League. De asta nu m-a mirat absolut deloc că a ajuns la acest nivel ca antrenor. Răzvan a stat atunci, a mai dat două informații și după am intrat pe teren. A fost ceva senzațional!

Nu m-a surprins că a pornit de joc, el a vrut să facă pașii clar. A fost căpitanul lui Inter, dar a trebuit să învețe. Meseria de antrenor este atât de diferită față de cea de jucător… Și eu m-am lovit de asta! La mine a fost o greșeală când m-am dus din prima la Rapid, am făcut un pas prea mare în cariera mea. Dacă el a știut că trebuie parcurs fiecare pas, atunci de aici e rețeta succesului”, a conchis Nicolae Grigore.