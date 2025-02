Fostul jucător al FCSB a eliminat-o pe Lyon din Europa și știe care este principalul atu al campioanei României: „Pe asta mă bazez”

, după ce s-a impus atât la Salonic, 2-1, cât și la București, 2-0. În optimi, „roș-albaștrii” vor juca împotriva unui adversar mai complicat, Olympique Lyon, însă francezii nu au amintiri plăcute de la ultima vizită în România. În 2014, OL era eliminată de Astra Giurgiu în ultimul tur preliminar al Europa League.

Junior Morais a vorbit despre duelul dintre FCSB şi Lyon

Brazilianul Junior Morais (38 de ani) a fost integralist pentru Astra în ambele meciuri contra lui Lyon, 2-1 în Franța și 0-1 la Giurgiu, iar la trei ani după acea „dublă” europeană i-a părăsit pe giurgiuveni și a semnat cu FCSB, echipă pentru care a evoluat timp de două sezoane.

Fundașul a prefațat partidele pe care campioana României le va disputa împotriva francezilor. „Îmi aduc aminte de victoria noastră la Lyon. Francezii au condus meciul, iar noi am lovit pe contraatac. Am făcut partida vieţii noastre cu toţii, am dat tot ce am avut mai bun. Victoria de acolo ne-a dat curaj că ne putem califica. Am pierdut acasă, însă am trecut mai departe.

Alexandre Lacazette, care era şi atunci la ei, e periculos, da. E foarte bun, are calitate. Eu totuși cred că poate fi blocat. Nu cred că FCSB va avea un anume jucător determinant în această dublă, eu mă bazez pe forţa grupului. Este o echipă care m-a impresionat în acest sezon.

Eu cred că FCSB se va califica. Victorie pe Arena Naţională, apoi egal în Franţa. Așa prevăd eu. FCSB a jucat bine şi cu Manchester United” a afirmat Morais pentru . După despărțirea de „roș-albaștri”, brazilianul a mai evoluat la Gaziantep, în două rânduri, și Rapid, iar în momentul de față joacă în divizia secundă, la Metaloglobus.

Meciul tur dintre FCSB și Lyon se va disputa la București, pe 6 martie, de la ora 19:45, iar manșa secundă din Franța este programată pe 13 martie, de la ora 22:00. marți, 25 februarie.

Budescu și Fatai, eroii Astrei contra lui Lyon

În meciul tur dintre Lyon și Astra, disputat în Franța, gazdele au deschis scorul în minutul 25, prin Steed Malbranque, cu un șut de la marginea careului după o centrare trimisă de Jallet. Avantajul a rezistat până în minutul 72, când Kehinde Fatai a restabilit egalitatea la capătul unei faze superbe, la care au mai contribuit Ben Youssef și Enache.

Apoi, giurgiuvenii au primit o lovitură de la 11 metri după un fault comis de Grenier asupra lui De Amorim și Constantin Budescu a transformat fără emoții, stabilind scorul final, 1-2, un rezultat istoric pentru fotbalul românesc.

În retur, francezii au marcat din nou primii, prin Jordan Ferri, care a înscris după o pasă oferită de Clinton N’Jie, actualul jucător al Rapidului, însă trupa antrenată la acel moment de Daniel Isăilă a rezistat și a avansat în grupe cu scorul general de 2-2, fiind avantajată de regula golului în deplasare, care încă era folosită în acea perioadă.