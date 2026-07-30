Sport

Fostul jucător al FCSB, aproape să semneze cu CFR. E deja la Cluj! Exclusiv

Un fost jucător al FCSB s-a antrenat alături de CFR Cluj și ar putea semna cu echipa din Gruia. În plus, Sergiu Buș este foarte aproape de o întoarcere la formația de pe „Dr. Constantin Rădulescu”.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
30.07.2026 | 10:44
Fostul jucator al FCSB aproape sa semneze cu CFR E deja la Cluj Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Bilel Omrani, gata să dea o mână de ajutor CFR-ului
ADVERTISEMENT

Veste bună pentru fanii celor de la CFR Cluj. Bilel Omrani, atacantul care în urmă cu câteva sezoane scria istorie în cupele europene pentru formația din Gruia, se antrenează pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” și ar putea semna un contract cu echipa patronată de Neluțu Varga.

Bilel Omrani, gata să dea o mână de ajutor CFR-ului

Bilel Omrani este stabilit în Cluj-Napoca. În ultimele sezoane a evoluat pentru Sănătatea Cluj, în Liga a III-a, însă atacantul francez, care a trecut și pe la FCSB, s-a pregătit în ultimele zile alături de jucătorii de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că atacantul vrea să vadă la ce nivel se află din punct de vedere al pregătirii fizice și dacă poate ajuta fosta sa echipă. Bilel Omrani ar putea reprezenta o variantă de rezervă pentru formația din Gruia și încearcă să mai aibă un ultim moment important pe final de carieră.

Sergiu Buș, așteptat la CFR Cluj

Mai mult, potrivit ProSport, Sergiu Buș, atacant format la CFR Cluj, ar putea reveni în Gruia. Înțelegerea sa cu Hermannstadt, echipă al cărei viitor este incert, s-a încheiat, iar vârful este gata să revină pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

ADVERTISEMENT
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul...
Digi24.ro
Băiat pe trotinetă, lovit în cap de un obiect căzut din cer. Copilul nu-și amintește nimic despre incident

Deși CFR Cluj se confruntă cu mari probleme financiare, conducerea încearcă să întărească serios lotul în această vară. Bilel Omrani și Sergiu Buș ar putea reprezenta variante importante pentru centrul atacului, iar obiectivul clubului rămâne calificarea în faza principală a UEFA Conference League.

ADVERTISEMENT
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu...
Digisport.ro
Surpriză uriașă: după 12 ani, Elena Băsescu a revenit! Cum arată și cu ce se ocupă în prezent
Rivalul de la FCSB care a anunţat colapsul Craiovei încă din finalul sezonului...
Fanatik
Rivalul de la FCSB care a anunţat colapsul Craiovei încă din finalul sezonului trecut: „Vor avea o problemă foarte mare! O să vedeți”. Exclusiv
Dan Petrescu a dat un verdict categoric înainte de Auda – FCSB! „Ar...
Fanatik
Dan Petrescu a dat un verdict categoric înainte de Auda – FCSB! „Ar fi o rușine”
Cât de jos a ajuns SuperLiga! Poziția incredibilă ocupată de prima ligă din...
Fanatik
Cât de jos a ajuns SuperLiga! Poziția incredibilă ocupată de prima ligă din România în ierarhia mondială
Tags:
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Fostul fotbalist al Stelei a șters pe jos cu Coelho: 'Ciocu’ mic, dacă...
iamsport.ro
Fostul fotbalist al Stelei a șters pe jos cu Coelho: 'Ciocu’ mic, dacă ai fi bun, nu ai antrena la noi! Că suntem slabi știm, ești aici să ne înveți fotbal, altfel ce rost ai?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!