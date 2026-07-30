Fostul jucător al FCSB, aproape să semneze cu CFR. E deja la Cluj! Exclusiv

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Veste bună pentru fanii celor de la CFR Cluj. Bilel Omrani, atacantul care în urmă cu câteva sezoane scria istorie în cupele europene pentru formația din Gruia, se antrenează pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” și ar putea semna un contract cu echipa patronată de Neluțu Varga.

Bilel Omrani, gata să dea o mână de ajutor CFR-ului

Bilel Omrani este stabilit în Cluj-Napoca. În ultimele sezoane a evoluat pentru însă atacantul francez, care a trecut și pe la FCSB, s-a pregătit în ultimele zile alături de jucătorii de la CFR Cluj.

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FANATIK a aflat că atacantul vrea să vadă la ce nivel se află din punct de vedere al pregătirii fizice și dacă poate ajuta fosta sa echipă. Bilel Omrani ar putea reprezenta o variantă de rezervă pentru formația din Gruia și încearcă să mai aibă un ultim moment important pe final de carieră.

Sergiu Buș, așteptat la CFR Cluj

Mai mult, potrivit , Sergiu Buș, a ar putea reveni în Gruia. Înțelegerea sa cu Hermannstadt, echipă al cărei viitor este incert, s-a încheiat, iar vârful este gata să revină pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

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Deși CFR Cluj se confruntă cu mari probleme financiare, conducerea încearcă să întărească serios lotul în această vară. Bilel Omrani și Sergiu Buș ar putea reprezenta variante importante pentru centrul atacului, iar obiectivul clubului rămâne calificarea în faza principală a UEFA Conference League.