Fostul jucător al FCSB pleacă astăzi de la U Cluj! Transferul s-a făcut în câteva ore, când nimeni nu se mai aștepta

ADVERTISEMENT

Netanya are dreptul de a face transferul definitiv în vara anului viitor. Surse de la U susțin că „studenții” vor primi și o sumă de bani pentru împrumutul lui Simon. Mijlocașul crescut de FCSB nu mai intra în . Trecerea sa la Netanya s-a făcut în ultima zi de mercato pentru cluburile din Israel.

Gabriel Simon, transfer în Israel în ultima zi de mercato

Gabriel Simion a dat lovitura în ultimele ore de mercato. Fotbalistul a fost împrumutat în Israel, la Netanya, „șepcile roșii” urmând să primească o sumă de bani în schimbul românului, din informațiile obținute de FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mutarea a fost anunțat de U Cluj. Ardelenii au postat pe conturile oficiale de social media despărțirea de Simon până în vara lui 2027: „FC Universitatea Cluj și Maccabi Netanya au ajuns la un acord privind împrumutul mijlocașului defensiv Gabriel Simion până la finalul sezonului 2026/2027. Clubul israelian are și o opțiune de cumpărare a fotbalistului de 28 de ani”, este comunicatul oficial emis de U Cluj.

Din informațiile obținute de FANATIK, transferul a fost intermediat de Alin Toșca (34 ani). Fostul jucător de la FCSB, Betis, Gaziantep și PAOK a început o carieră în impresariat. Chiar dacă este nou în meseria de agent, Toșca a dat deja o lovitură. A intermediat transferul lui Berat Djimsiti (33 ani), căpitanul de la Atalanta, la Al Diriyah, în Arabia Saudită, care .

ADVERTISEMENT

Cariera lui Gabriel Simion, legată de FCSB

Mijlocaș central, Simon a fost timp de 12 ani . În 2021, a trecut de la roș-albaștri la Aris Limassol, în Cipru, unde a jucat timp de un an. De la Aris a venit la Universitatea Cluj un sezon mai târziu. A strâns 133 de meciuri la U. La FCSB, în schimb, are numai 23 de prezențe pentru prima echipă.

ADVERTISEMENT

Simion a fost chemat și la naționala U21, dar n-a apucat să bifeze niciun minut pentru „tricolorii mici” în noiembrie 2020, la România – Danemarca (1-1). La centrul terenului, U Cluj îi mai are acum ca variante pe Dorin Codrea, Pedro Pinho, Mouhamadou Drammeh, dar și ne nou-venitul Luca Szimionaș.