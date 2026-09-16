Sport

Fostul jucător al FCSB pleacă astăzi de la U Cluj! Transferul s-a făcut în câteva ore, când nimeni nu se mai aștepta

Gabriel Simion (28 de ani) pleacă de la U Cluj la Maccabi Netanya. Din informațiile obținute de FANATIK, Simon va fi inițial împrumutat la clubul din Israel.
Emanuel Roşu
16.09.2026 | 19:15
Fostul jucator al FCSB pleaca astazi de la U Cluj Transferul sa facut in cateva ore cand nimeni nu se mai astepta
SPECIAL FANATIK
Gabriel Simion (al doilea din dreapta) a jucat 2 ani la U Cluj. foto: sportpictures.eu
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Netanya are dreptul de a face transferul definitiv în vara anului viitor. Surse de la U susțin că „studenții” vor primi și o sumă de bani pentru împrumutul lui Simon. Mijlocașul crescut de FCSB nu mai intra în planurile lui Bergodi. Trecerea sa la Netanya s-a făcut în ultima zi de mercato pentru cluburile din Israel.

Gabriel Simon, transfer în Israel în ultima zi de mercato

Gabriel Simion a dat lovitura în ultimele ore de mercato. Fotbalistul a fost împrumutat în Israel, la Netanya, „șepcile roșii” urmând să primească o sumă de bani în schimbul românului, din informațiile obținute de FANATIK.

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Mutarea a fost anunțat de U Cluj. Ardelenii au postat pe conturile oficiale de social media despărțirea de Simon până în vara lui 2027: „FC Universitatea Cluj și Maccabi Netanya au ajuns la un acord privind împrumutul mijlocașului defensiv Gabriel Simion până la finalul sezonului 2026/2027. Clubul israelian are și o opțiune de cumpărare a fotbalistului de 28 de ani”, este comunicatul oficial emis de U Cluj.

Din informațiile obținute de FANATIK, transferul a fost intermediat de Alin Toșca (34 ani). Fostul jucător de la FCSB, Betis, Gaziantep și PAOK a început o carieră în impresariat. Chiar dacă este nou în meseria de agent, Toșca a dat deja o lovitură. A intermediat transferul lui Berat Djimsiti (33 ani), căpitanul de la Atalanta, la Al Diriyah, în Arabia Saudită, care s-a făcut pentru 13 milioane de dolari.

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Cariera lui Gabriel Simion, legată de FCSB

Mijlocaș central, Simon a fost timp de 12 ani legat de FCSB. În 2021, a trecut de la roș-albaștri la Aris Limassol, în Cipru, unde a jucat timp de un an. De la Aris a venit la Universitatea Cluj un sezon mai târziu. A strâns 133 de meciuri la U. La FCSB, în schimb, are numai 23 de prezențe pentru prima echipă.

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Simion a fost chemat și la naționala U21, dar n-a apucat să bifeze niciun minut pentru „tricolorii mici” în noiembrie 2020, la România – Danemarca (1-1). La centrul terenului, U Cluj îi mai are acum ca variante pe Dorin Codrea, Pedro Pinho, Mouhamadou Drammeh, dar și ne nou-venitul Luca Szimionaș.

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Emanuel Roşu
Emanuel Roşu
Unul dintre cei mai respectați jurnaliști sportivi din România, Emanuel Roșu s-a alăturat echipei FANATIK în septembrie 2026. Este singurul român care votează la celebra gală „Balonul de Aur” și colaborează cu publicații de renume din străinătate precum BBC, The Guardian, FourFourTwo, World Soccer și UEFA Champions League Magazine.
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