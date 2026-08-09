Sport

Fostul jucător al FCSB-ului a revenit pe teren la 40 de ani! Nu mai jucase un meci oficial de un an

Un fost jucător de la FCSB a revenit pe gazon după o pauză de un an. Performanța este cu atât mai mult de apreciat cu cât el a ajuns la vârsta de 40 de ani.
Traian Terzian
09.08.2026 | 20:59
Fostul jucator al FCSBului a revenit pe teren la 40 de ani Nu mai jucase un meci oficial de un an
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Revenire spectaculoasă pe teren pentru un fost jucător de la FCSB. Sursă foto: Sport Pictures
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Fundașul stânga brazilian cu cetățenie română Junior Morais s-a întors în fotbal. După un de pauză cauzat de probleme medicale, fostul jucător de la FCSB a evoluat din nou pentru Metaloglobus, în startul noului sezon din Liga 2.

Revenire spectaculoasă pentru fostul jucător de la FCSB

Experimentatul fotbalist a semnat cu Metaloglobus în vara anului 2024 și a pus umărul la promovarea istorică a formației în SuperLiga. Însă, Morais nu a apucat să joace prea mult din cauza unor probleme la menisc.

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Bucureștii au retrogradat la finalul sezonului trecut, dar brazilianul a rămas alături de echipă și în Liga 2. După ce a trecut peste calvarul operației, Junior Morais a revenit pe teren și este unul dintre jucătorii pe care Ianis Zicu se bazează în actualul sezon.

Fundașul stânga a jucat 25 de minute la remiza cu Metalul Buzău, scor 0-0, din prima etapă din Liga 2. Acum, în runda secundă, a fost trimis pe teren în minutul 70, în înfrângerea suferită de Metaloglobus pe terenul Chindiei Târgoviște, scor 1-3.

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Operat la menisc în Brazilia

Junior Morais s-a accidentat într-un meci cu Dinamo din august 2025 și de atunci nu a mai jucat fotbal. El a avut probleme cu meniscul, plus o fractură de os și deși a încercat să evite operația nu a reușit și în cele din urmă a ajuns la cuțit.

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Brazilianul, campion în România cu Astra, a mers în țara natală pentru a efectua intervenția chirurgicală și totul a decurs conform planului. ”Operație realizată cu succes. Junior Morais a suferit o artroscopie la genunchi pentru a repara o leziune meniscală, procedură realizată de Dr. Airton Sales.

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Tehnică minim invazivă, care permite o mai mare precizie în manipulare, timp de recuperare mai scurt si revenire mai sigură la activitățile sportive. Îngrijire specializată pentru cei care caută performanță, sănătate și calitate a vieții”, a transmis clinica din Brazilia după operație.

Un alt veteran face show în Liga 3

După ce a jucat aproape 20 de ani la cel mai înalt nivel în fotbalul românesc, fiind campion, câștigător de Cupă și Supercupă cu Astra, mijlocașul Takayuki Seto a decis ca la 40 de ani să coboare în Liga 3 și a semnat cu ARO Câmpulung.

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În acest weekend, niponul a ieșit la rampă într-un meci amical cu echipa a doua a clubului FCSB. Cu trei săptămâni înainte de startul sezonului în Liga 3, Seto a deschis scorul în meciul de pregătire cu ”roș-albaștrii”, încheiat cu victoria muscelenilor, scor 4-1.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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