Fostul jucător al lui Chelsea, anunț teribil la doar 33 de ani: „Îmi trăiesc ultimele zile din viață”. Ce i-a transmis Romelu Lukaku

Lamisha Musonda, fost jucător în academia lui Chelsea, a făcut o postare sfâșietoare pe rețelele de socializare. Belgianul a dezvăluit că suferă de probleme grave de sănătate și că mai are doar câteva zile de trăit.

Lamisha Musonda a fost transferat la Chelsea alături de ceilalți doi frați ai săi, însă el nu a reușit să confirme pentru a debuta la echipa mare. Belgianul s-a retras foarte devreme, iar acum, la 33 de ani, a făcut un anunț teribil.

Fostul fotbalist și că nu mai are foarte mult de trăit, însă va lupta până în ultimul moment pentru viață: „Pe măsură ce îmi dau seama că mai am doar câteva zile, îmi dau seama și că am avut mulți oameni alături de mine și voi prețui mereu acest lucru.

Viața este plină de suișuri și coborâșuri, iar nimeni nu poate înțelege cu adevărat durerea prin care treci. Ultimii doi ani au fost deosebit de dificili și provocatori pentru mine. Cu mare tristețe anunț că mă lupt să îmi recapăt sănătatea, lucru care explică absența mea din rețelele sociale.

Trebuia să fie clar: starea mea de sănătate este critică și acum lupt pentru a supraviețui. Ajutorul și rugăciunile voastre ar fi de mare folos în această perioadă. Eu și familia mea luptăm și nu voi renunța până la ultima suflare. După cum puteți vedea, am fost binecuvântat cu o tinerețe atât de frumoasă… și încă am atât de multe de oferit. Sunt însă atât de mulți oameni minunați cărora aș fi vrut să le mulțumesc personal. Faptul că s-ar putea să nu mai am ocazia să o fac îmi pare nespus de rău. Vă iubesc pe toți, Lamisha”, a scris el într-o postare pe Instagram.

Cine este Lamisha Musonda și cum a ajuns la Chelsea

Lamisha Musonda a fost legitimat la Chelsea între anii 2012 și 2014, însă el nu a apucat să evolueze pentru echipa mare a clubului de pe Stamford Bridge. El a fost transferat de la Anderlecht împreună cu cei doi frați ai săi, Tika și Charly Jr. Musonda. Din cei trei, doar cel din urmă a bifat minute în tricoul echipei de seniori.

Charly Jr. Musonda a jucat 7 meciuri pentru Chelsea, însă aventura sa nu a putut continua din cauza diferitelor probleme medicale. De partea cealaltă, Lamisha nu a ajuns nici măcar la această performanță. El a jucat în 15 meciuri pentru echipa U21 a celor de la Chelsea, alături de care a ieșit și campion național, urmând să fie vândut la KV Mechelen, în prima ligă din Belgia. Lamisha Musonda nu s-a impus nici în campionatul intern și a ajuns să stea 3 ani fără o echipă. Belgianul s-a retras în 2020, la doar 27 de ani.

Fostul fotbalist al lui Chelsea a primit sute de mesaje de încurajare. Ce i-a transmis Romelu Lukaku

Mesajul lui Lamisha a devenit viral și sute de persoane l-au încurajat pe belgian în comentarii, printre care și vedete precum Romelu Lukaku: „Curaj, Lamisha! Suntem alături de tine”, a scris

„Hai, frate, rămâi puternic! Ești un luptător!”, a scris Matias Suarez, fost coleg al lui Lamisha Musonda la Anderlecht. El a stat la uriașul club belgian timp de șase ani, iar în acest context un fan page al lui Anderlecht i-a comentat la postare: „Din partea întregii familii violet-albe, nu ești singur! Curaj, putere și gânduri bune ție și celor dragi”, a fost mesajul din partea suporterilor belgieni.