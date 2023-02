Fostul jucător al lui Marius Şumudică, găsit mort sub dărâmăturile unui bloc din Turcia: “Ahmet al nostru s-a stins”! Reacţia tulburătoare a lui Mircea Lucescu

pe scara Richter din sudul Turciei a făcut prăpăd. Cel mai recent bilanţ arată că 2600 de persoane şi-au pierdut viaţa din cauza seismului, care s-a resimţit puternic şi în Siria.

Fostul jucător al lui Marius Şumudică, găsit mort sub dărâmăturile unui bloc din Turcia!

Printre victime a fost şi Ahmet Eyüp Türkaslan, portar al echipei Malatyaspor. Jucătorul în vârstă de 28 de ani a fost găsit fără suflare după ce blocul în care locuia s-a prăbuşit luni dimineaţă, în timpul cutremurului.

Toată lumea l-a căutat cu disperare pe fotbalist, cel care în sezonul trecut a evoluat sub comanda lui Marius Şumudică. Soţia fotbalistului a fost salvată, însă nu şi Ahmet:

“Vă rog, ajutați-mă! E sub dărâmături de 30 de ore. Nu văd niciun utilaj aici, nimeni nu poate fi scos de acolo”, a fost un filmuleţ publicat de Kubra, soţia fotbalistului, pe reţelele de socializare.

„Ahmet al nostru s-a stins. I-au găsit corpul fără suflare. Din nefericire, s-a dus”

Din păcate, fotbalistul a fost găsit fără suflare, iar antrenorul Yilmaz Vural a anunţat: „Ahmet al nostru s-a stins. I-au găsit corpul fără suflare. Din nefericire, s-a dus. Le-am dat două zile libere după partida cu Rize, cei mai mulți băieți au plecat din Malatya. Nu și Ahmet, el a rămas. Sunt devastat”, a spus tehnicianul.

Malatyaspor a publicat un mesaj pe pagina oficială de Twitter: „Portarul nostru, Ahmet Eyüp Türkaslan, și-a pierdut viața sub dărâmături. Odihnește-te în pace. Nu vom uita o persoană minunată”.

Fostul mare internaţional turc, Hakan Sukur, cel care se află în Statele Unite din cauza conflictului cu preşedintele ţării Recep Tayyip Erdoğan a publicat şi el un mesaj pe reţelele de socializare:

“Oh, dragul meu frate! Ahmet Eyüp, portarul Malatyei, a murit sub dărâmături. Dumnezeu să aibă milă de el! Mă doare când moare orice compatriot. Îmi pare atât de rău”.

Mircea Lucescu: “E trist, tragic din toate punctele de vedere! E o nenorocire!”

s-a declarat şocat de magnitudinea cutremurului din Turcia. Tehnicianul lui Dinamo Kiev se află în Antalya, în cantonament şi spune că a resimţit cutremurul, dar nu putea să îşi dea seama de urmările devastatoare:

„E greu de comentat o astfel de situație. Eu eram în Antalya… Am simțit puțin noaptea cutremurul, dar abia dimineață am aflat ce s-a întâmplat și altceva nu mai știu. Și la Malatya s-a întâmplat? Am crezut că numai în Gaziantep. E trist, tragic din toate punctele de vedere! E o nenorocire!”, a spus Lucescu la .