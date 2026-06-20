A ajuns pe masa de operație imediat după meci! Imagini incredibile de la conferința de presă. Video

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Fernando Gago (40 de ani), fostul mijlocaș de la Real Madrid, AS Roma sau Valencia, a trecut printr-o intervenție chirurgicală la scurt timp după un meci al echipei pe care o antrenează în acest moment, Universidad de Chile. Argentinianul a acuzat probleme cardiovasculare pe tot parcursul zilei de joi, iar acest lucru a fost vizibil inclusiv la conferința de presă desfășurată după meci. În ce stare se află acum antrenorul.

Fernando Gago, transportat la spital după meci. Fostul jucător al lui Real Madrid a fost operat

Fernando Gago a acuzat o problemă cardiovasculară încă din dimineața zilei de joi, 18 iunie, însă a refuzat să părăsească echipa înainte de meciul care a avut loc seara. Elevii săi de la Universidad de Chile au reușit să se impună cu 2-0 în duelul cu O’Higgins, iar argentinianul a participat inclusiv la conferința de presă de după meci, unde s-a văzut clar faptul că are o problemă medicală. „Am crezut că este puțin răcit. Își ținea mâna la piept. Mi-a spus că s-a simțit rău și că a avut dureri încă de dimineață.

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Fernando Gago fue internado y se realizó una serie de exámenes cardiovasculares: en la conferencia tras el triunfo de Universidad de Chile ante O’Higgins ya evidenciaba molestias 🚨 — Bolavip Chile (@Bolavipcl)

A discutat cu cei din staff-ul medical și i-au spus că ar fi bine să efectueze teste, să meargă la o unitate medicală. A refuzat pentru că a spus că datoria lui e să fie alături de băieți, în special în momentele dificile. Gesturile de la conferința de presă, dacă privim în urmă, sunt izbitoare. Mai ales când încheie conferința, oftează, iar apoi duce mâna la piept; îl durea foarte tare. Atunci l-au convins în sfârșit să plece și a fost dus la o unitate medicală”, a transmis președinta clubului Universidad, Cecilia Perez, pentru presa din Chile, .

Gago a fost transportat la spital, unde a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Tehnicianului i s-a montat un stent, iar argentinianul este stabil în acest moment, aspect confirmat de către clubul său. „Dorim să vă informăm că antrenorul nostru principal, Fernando Gago, este supus unei serii de teste cardiovasculare și nu va conduce antrenamentul astăzi (n.r. vineri). Fernando Gago este în stare bună și este monitorizat de personalul nostru medical”, au transmis cei de la Universidad de Chile pe .

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Cine este Fernando Gago

Un produs al clubului Boca Juniors, Fernando Gago a debutat la nivel de seniori în 2004, la vârsta de 18 ani. În vara lui 2006, mijlocașul defensiv era achiziționat de Real Madrid cu 20 de milioane de euro, o sumă consistentă la acel moment, iar sud-americanul a strâns 92 de meciuri în cei patru ani petrecuți în capitala Spaniei, câștigând două titluri și o Cupă alături de „Los Blancos”. După doar un an sub comanda lui , acesta era împrumutat la AS Roma, fiind cedat definitiv un an mai târziu la Valencia pentru 3.5 milioane de euro.

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În 2013, Gago a revenit la Boca Juniors, club pentru care a evoluat timp de 6 ani, iar după o scurtă experiență la Velez Sarsfield și-a încheiat cariera de fotbalist în 2020. Fostul mijlocaș a jucat timp de un deceniu (2007-2017) la naționala Argentinei, pentru care a strâns 61 de selecții. Gago a jucat în , fiind introdus în minutul 86 al meciului pe care „La Albiceleste” avea să îl piardă cu 0-1 contra Germaniei după prelungiri. În 2021, argentinianul și-a început cariera de tehnician, activând până acum la 6 formații: Aldosivi (Argentina), Racing Club (Argentina), Guadalajara (Mexic), Boca Juniors (Argentina), Necaxa (Mexic) și Universidad de Chile.