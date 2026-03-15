Fostul jucător al lui Real Madrid, mărturisire incredibilă. Motivul pentru care și-a ratat cariera pe Bernabeu: „Cea mai proastă decizie”

Ze Roberto, unul dintre cei mai importanți fotbaliști brazilieni la începutul anilor 2000, a vorbit despre episoadele dificile cu care s-a confruntat de-a lungul carierei. Acesta a făcut câteva dezvăluiri de impact, abordând și perioada mai puțin fericită pe care a petrecut-o la Real Madrid, acolo unde nu a reușit niciodată să se impună cu adevărat. Motivul care l-a împiedicat să devină o piesă importantă pentru „los blancos” este însă unul incredibil: jocurile video.

Fostul jucător brazilian a acordat un interviu pentru cei de la Globo Esporte, în care a dat cărțile pe față în ceea ce privește greutățile cu care s-a confruntat în perioada în care a evoluat pe Santiago Bernabeu. Acesta a semnat cu în anul 1997, pe vremea când avea 23 de ani, o vârstă care, conform lui Ze Roberto, și-a spus cuvântul la momentul respectiv.

El a petrecut un singur sezon în tricoul „galacticilor”, și anume 1997/1998, la capătul căruia și-a trecut în palmares trei trofee importante: liga campionilor, campionatul și supercupa Spaniei. Totuși, brazilianul nu a fost o piesă de bază în primul 11 al lui Real Madrid, deși calitățile sale tehnice îl recomandau pentru acest lucru. Motivul care l-a împiedicat să se impună în garnitura de start a grupării „blanco” a fost însă unul incredibil, și anume jocurile pe PlayStation. Roberto a dezvăluit totul în interviul acordat cotidianului brazilian.

„Eram tânăr, proaspăt căsătorit și mi-am cumpărat un PlayStation. Cred că asta a fost cea mai mare greșeală. Mă jucăm până dimineață, pierdeam noțiunea timpului și, treptat, toate lucrurile au început să meargă prost. Mâncam prost, dormeam puțin, iar aceste lucruri mi-au afectat performanța. M-am și îngrășat, nimic nu mergea într-o direcție bună. Acum, uitându-mă în spate, bineînțeles că regret, dar la acea vârstă nu conștientizăm cât de greșit era ceea ce făceam”, a declarat Ze Roberto pentru Globo Esporte.

Ze Roberto, transformare uluitoare după retragerea din activitate

După perioada scurtă petrecută pe Santiago Bernabeu, Ze Roberto s-a întors în Brazilia, la Flamengo, după care au venit experiențele din Bundesliga, care aveau să îi propulseze cariera. Mai întâi, acesta a jucat la Leverkusen, între 1998 și 2002, făcând parte din acea echipă spectaculoasă care a ajuns până în finala Ligii Campionilor în stagiunea 2001/2002, pierdută însă chiar în fața lui Real Madrid, fostul său club, scor 1-2.

Ulterior, acesta a semnat cu , pentru care a evoluat în total șase sezoane (2002-2006, 2007-2009), perioadă în care a cucerit patru campionate, patru cupe și două supercupe ale Germaniei. Roberto a fost om de baza atât la Leverkusen, cât și la Bayern, iar la naționala Braziliei, acesta a strâns nu mai puțin de 84 de meciuri și a reușit să câștige în două rânduri Copa America (1997, 1999) și Cupa Confederațiilor (1997, 2005).

Retragerea din activitate s-a produs în 2017, ultima dată îmbrăcând tricoul celor de la Palmeiras. Ceea ce s-a întâmplat însă după ce „a agățat ghetele în cui” este de-a dreptul impresionant. Acesta a început să meargă din ce în ce mai mult la sală, iar corpul său a cunoscut o transformare incredibilă. În perioada în care activa ca fotbalist, Roberto era un jucător mai degrabă filiform, însă acum, la 51 de ani, arată ca o adevărată bestie.