Fostul jucător al lui Tottenham, actual analist TV, a dat cărțile pe față. Cum a ajuns Jermaine Jenas să fie dat afară de BBC

Jermaine Jenas este un fost jucător britanic care are sute de meciuri în Premier League și 21 de selecții la echipa națională a Angliei între anii 2003 și 2009. La finalul carierei de fotbalist, Jenas a optat pentru o carieră în televiziune, în loc de una pe banca tehnică sau în conducerea unui club. În urmă cu câteva luni, Jermaine a fost implicat într-un scandal la locul de muncă și a fost dat afară de BBC.

Jermaine Jenas a vorbit despre scandalul de la BBC. De ce a fost dat afară fostul fotbalist

Tot mai mulți fotbaliști aleg la finalul carierei să aibă o trecere către televiziune, în loc să se apuce de antrenorat.

În ultima vreme, chiar și la noi în țară, mai mulți fotbaliști devin analiști pentru diverse emisiuni de sport.

Jermaine Jenas a fost gazda unui show extrem de cunoscut în Marea Britanie, „One Show”, unde a avut de-a lungul timpului mai multe colege. În urmă cu jumătate de an, fostul fotbalist a fost implicat într-un scandal la locul de muncă.

El a fost acuzat de comportament inadecvat la adresa uneia dintre colegele sale, iar BBC nu a stat pe gânduri și l-a concediat imediat. Aflat aproape de o revenire în televiziune, Jenas a vorbit despre perioada foarte grea prin care a trecut după incidentul petrecut:

Jermaine Jenas după scandalul cu BBC: „Am muncit pentru a putea face, din nou, ceea ce iubesc să fac”

Emisiunea „talkSPORT” i-a oferit lui Jenas șansa de a reveni în lumea televiziunii sportive. Fostul fotbalist a transmis un mesaj la finalul căruia și-a adresat mulțumirile pentru cei ce i-au întins o mână de ajutor:

„Cred că ultimele șase, șapte luni au fost foarte dificile pentru mine și pentru familia mea. Dar a și fost o perioadă bună, ca să mă gândesc la ce am făcut și să analizez de ce am ajuns în această situație. Am avut discuții serioase cu oamenii care mi-au fost aproape și care m-au susținut.

Și apoi, treptat, am muncit pentru a putea face, din nou, ceea ce iubesc să fac. Într-o asemenea situație, e foarte important să-ți asumi responsabilitatea, să-ți accepți greșelile și apoi să depui efort ca să ajungi la un viitor mai bun. De aceea, sunt foarte recunoscător pentru oportunitatea primită din partea celor de la talkSPORT“, a declarat Jermaine Jenas.