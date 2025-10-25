Fostul jucător al „militarilor” vrea ca marca Steaua să fie scoasă la licitaţie: „Preţul de pornire trebuie să fie de 100 de milioane de euro”

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a susținut recent că brandul Steaua ar trebui scos la licitație. Această posibilitate a fost analizată la emisiunea FANATIK SUPERLIGA de Eugen Trică, Vivi Răchită, Sabin Ilie și Cristi Coste.

Fostul jucător al Stelei e de părere că brandul clubului valorează 100 de milioane de euro

Eugen Trică susține că marca Steaua ar trebui scoasă la licitație, însă fostul internațional român e de părere că doritorii ar trebui să achite un preț astronomic pentru a obține „cel mai mare brand din România”. „Vrea cineva ca marca Steaua să fie scoasă la licitație. Ea trebuie să plece de la un preț. Din punctul meu de vedere, Steaua, cel mai mare brand din România, ar trebui să plece de la o sumă de 100.000.000 de euro”, a declarat fostul mijlocaș, care a îmbrăcat tricoul „roș-albastru” în perioada 1998-2003.

Sabin Ilie a analizat situația clubului din divizia secundă: „Pentru ca echipa să joace în prima ligă și în cupele europene, trebuie să vină un investitor care să preia cu 51%. Investiția în stadion, 40 de milioane, în total se duce la 70-80 de milioane. Nu cred că vreun român va da 70-80 de milioane ca să conducă Talpan”.

Vivi Răchită a oferit exemplul unei formații din Superligă, al cărui brand a trecut printr-un proces de licitație. „Marca Steaua o să fie evaluată de o firmă profesionistă. Marca Petrolul a fost evaluată la 20.000 de euro pe an ca să o cesionezi. Există firme autorizate care evaluează bunuri publice”, a afirmat fostul fundaș la FANATIK SUPERLIGA.

Brandul FCSB, mai puternic decât brandul Steaua?

Orlando Nicoară, directorul firmei eAD, care deține drepturile TV în Superliga, a afirmat recent că brandul FCSB este mai puternic în acest moment decât brandul Steaua, . Subiectul a fost abordat și în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Cristi Coste a analizat situația: „Toți suporterii care sunt crescuți acum, sunt construiți cu această echipă, cu acest brand. Copiii pe care îi vedem în jurul autocarului după meciuri au crescut și cresc în continuare cu FCSB. Iar atât timp cât echipa are rezultate, nu o să se mai audă de Steaua”.

Cât ar fi dispus Gigi Becali să achite pentru brandul Steaua

. Patronul FCSB-ului a dezvăluit ce sumă ar fi dispus să achite pentru marcă. „(n.r. Dacă marca Steaua e scoasă la licitație, Gigi Becali e dispus să o cumpere cu 500.000 de euro). Dau! Ca să terminăm cu scandalurile. O marcă valorează cât produce.

Cât au produs ei (n.r. CSA Steaua) în 10 ani? Pagubă au produs. Eu dau 500 de mii ca să termin, dar știi cât costă ea? 10.000, simbolic! Cât a costat Universitatea Craiova la licitație? 28.000! Cât a câștigat Rapid? Rapid nu e marca? Cu cât s-a vândut? Cu 10.000 de euro!”, a declarat acesta.