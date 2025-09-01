Sport

Fostul jucător al Rapidului, aproape de un transfer la o forță a Europei! Giuleștenii pot încasa o sumă importantă

Fostul atacant al Rapidului, Albion Rrahmani, este aproape de un transfer la o echipă importantă din vestul Europei, iar giuleștenii ar putea încasa o sumă consistentă.
Bogdan Mariș
01.09.2025 | 13:46
Fostul jucator al Rapidului aproape de un transfer la o forta a Europei Giulestenii pot incasa o suma importanta
O echipă importantă din Europa dorește să îl transfere pe fostul atacant al Rapidului, Albion Rrahmani. FOTO: Hepta

Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, are un start excelent de sezon la Sparta Praga, iar o formație dintr-un campionat de top a făcut o ofertă importantă cehilor pentru fotbalistul de 25 de ani. În cazul în care mutarea se va finaliza, o parte din sumă va ajunge în conturile giuleștenilor, care au păstrat un procent dintr-un viitor transfer.

Albion Rrahmani, aproape de un transfer la o forță a Europei

Olympique Lyon îl dorește pe fostul atacant al Rapidului, Albion Rrahmani, iar francezii au făcut deja o ofertă pentru fotbalistul kosovar, care nu a fost însă acceptată de actuala echipă a acestuia, Sparta Praga. „Olympique Lyon a făcut o ofertă de 6 milioane de euro pentru atacantul de la Sparta Praga, Albion Rrahmani.

Clubul din Cehia solicită 8 milioane de euro în schimbul acestuia”, a anunțat jurnalistul Santi Aouna pe contul oficial de X. Rapid, care a primit 5 milioane de euro din partea celor de la Sparta Praga în schimbul lui Rrahmani, a păstrat și un procent de 15% dintr-un viitor transfer. Aşadar, în cazul în care Lyon va accepta să achite 8 milioane de euro, 1,2 milioane vor reveni giuleștenilor.

Lyon are nevoie de întăriri în compartimentul ofensiv

Ultimele luni au fost foarte dificile din punct de vedere organizatoric pentru Olympique Lyon, care a fost retrogradată provizoriu în divizia secundă franceză, Ligue 2, din cauza datoriilor. Decizia s-a schimbat însă mai apoi, iar clubul a rămas în prima divizie, urmând să evolueze chiar și în grupa de Europa League.

În finalul acestei perioade de transferuri, Lyon are nevoie de un nou atacant, după ce georgianul Georges Mikautadze s-a înțeles cu formația spaniolă Villarreal. Directorul tehnic al celor de la Olympique Lyon, Matthieu Louis-Jean, a vorbit duminică despre acest aspect. „Va fi o noapte lungă, dar eram pregătiți pentru asta.

Bineînțeles, va veni un număr 9, avem nevoie de un număr 9 la echipă. Dar, în orice caz, vom aduce cel puțin doi jucători ofensivi. Probabil sub formă de împrumut”, a afirmat acesta, conform Foot Mercato. Singurii atacanți rămași în lotul lui Lyon după plecarea lui Mikautadze sunt doi fotbaliști de 17 ani, Enzo Molebe și Alejandro Rodriguez.

  • 5 milioane de euro este cota actuală a lui Albion Rrahmani
  • 8 goluri a marcat atacantul kosovar în acest start de sezon, în 13 partide
