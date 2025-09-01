Fostul jucător al Rapidului, aproape de un transfer la o forță a Europei! Giuleștenii pot încasa o sumă importantă

Albion Rrahmani, fostul atacant al Rapidului, are un start excelent de sezon la Sparta Praga, iar o formație dintr-un campionat de top a făcut o ofertă importantă cehilor pentru fotbalistul de 25 de ani. În cazul în care mutarea se va finaliza, o parte din sumă va ajunge în conturile giuleștenilor, care au păstrat un procent dintr-un viitor transfer.

Albion Rrahmani, aproape de un transfer la o forță a Europei

Olympique Lyon îl dorește pe fostul atacant al Rapidului, Albion Rrahmani, iar francezii au făcut deja o ofertă pentru fotbalistul kosovar, care nu a fost însă acceptată de actuala echipă a acestuia, Sparta Praga. „Olympique Lyon a făcut o ofertă de 6 milioane de euro pentru atacantul de la Sparta Praga, Albion Rrahmani.

Clubul din Cehia solicită 8 milioane de euro în schimbul acestuia”, a anunțat jurnalistul Santi Aouna pe contul oficial de X. , a păstrat și un procent de 15% dintr-un viitor transfer. Aşadar, în cazul în care Lyon va accepta să achite 8 milioane de euro, 1,2 milioane vor reveni giuleștenilor.

🚨EXCL: 🔵🟡🔴🇽🇰 | 💰 L'OL a formulé une offre de 6M€ pour Albion Rrahmani, l'attaquant du Sparta Prague ❗️Le club tchèque réclame 8M€ pour laisser son attaquant — Santi Aouna (@Santi_J_FM)

Lyon are nevoie de întăriri în compartimentul ofensiv

Ultimele luni au fost foarte dificile din punct de vedere organizatoric pentru . Decizia s-a schimbat însă mai apoi, iar clubul a rămas în prima divizie, urmând să evolueze chiar și în grupa de Europa League.

În finalul acestei perioade de transferuri, Lyon are nevoie de un nou atacant, după ce georgianul Georges Mikautadze s-a înțeles cu formația spaniolă Villarreal. Directorul tehnic al celor de la Olympique Lyon, Matthieu Louis-Jean, a vorbit duminică despre acest aspect. „Va fi o noapte lungă, dar eram pregătiți pentru asta.

Bineînțeles, va veni un număr 9, avem nevoie de un număr 9 la echipă. Dar, în orice caz, vom aduce cel puțin doi jucători ofensivi. Probabil sub formă de împrumut”, a afirmat acesta, conform . Singurii atacanți rămași în lotul lui Lyon după plecarea lui Mikautadze sunt doi fotbaliști de 17 ani, Enzo Molebe și Alejandro Rodriguez.

