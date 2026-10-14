Sport

Fostul jucător al Realului l-a „desființat” pe Jose Mourinho: „Îi place doar să vorbească! Nu mai este capabil să antreneze”

Bogdan Mariș
14.10.2026 | 18:36
Fostul jucator al Realului la desfiintat pe Jose Mourinho Ii place doar sa vorbeasca Nu mai este capabil sa antreneze
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Fostul internațional italian Antonio Cassano (44 de ani) a lansat un atac nemilos la adresa lui Jose Mourinho (63 de ani). FOTO: Hepta
Un fotbalist care a jucat pentru mai multe cluburi uriașe din Europa, printre care se numără și Real Madrid, l-a criticat dur pe Jose Mourinho, actualul antrenor al „galacticilor”.
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Antonio Cassano (44 de ani) a oferit un interviu în presa din Spania cu ocazia meciului din Champions League dintre AS Roma și Real Madrid, două dintre echipele pentru care a evoluat în cariera de fotbalist. Fostul internațional italian a lansat un atac nemilos la adresa lui Jose Mourinho (63 de ani), afirmând că metodele acestuia sunt „depășite” și că tehnicianul este mai interesat de „luptele” din afara terenului decât de ce se întâmplă pe gazon.

Antonio Cassano, atac la Jose Mourinho

Jose Mourinho a revenit pe banca lui Real Madrid după 13 ani, cu obiectivul de a redresa echipa după două sezoane fără vreun trofeu major. Antonio Cassano e de părere că numirea portughezului nu a fost o decizie bună și a folosit termeni duri pentru a-l caracteriza pe antrenorul Realului. „Lui Mourinho nu îi place să joace fotbal, îi place doar să vorbească. E incredibil că Real Madrid, cea mai mare echipă din istorie, l-a angajat pe Mourinho. Nu înțeleg cum l-a ales Florentino Perez. Mă înnebunește. 

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(n.r. Mourinho a câștigat multe trofee) Nu trofeele mă interesează, ci ceea ce văd pe gazon. Mourinho nu mai e capabil să antreneze. A avut noroc, pentru că niciuna dintre echipele lui nu juca bine. Filosofia lui de joc a devenit depășită în urmă cu 10 ani. Cariera lui nu a lăsat nicio moștenire, doar certuri cu toată lumea. Îi place să vorbească despre alte lucruri, nu despre fotbal. Unul dintre cele mai mari merite ale sale este faptul că îl are ca agent pe Jorge Mendes, care îi găsește mereu cluburi bune”, a declarat fostul internațional italian într-un interviu oferit pentru publicația spaniolă AS.

Antonio Cassano a rememorat perioada dificilă de la Real Madrid

Antonio Cassano a ajuns la Real Madrid în 2006, fiind achiziționat de la AS Roma, însă nu a confirmat, în mare măsură din cauza problemelor extrasportive. Italianul a recunoscut că nu s-a aflat la un nivel bun în perioada petrecută în Spania, revenind mai apoi în țara natală, unde a mai jucat pentru formații precum Sampdoria, AC Milan sau Inter. (n.r. ai ratat oportunitatea de a avea succes la Real Madrid) Absolut. Trebuia să ajung la închisoare (n.r. râde). Comportamentul meu a fost groaznic. Îmi plăcea să mănânc și să ies în oraș, dar nu-mi plăcea să mă antrenez. Aveam vreo 10 kilograme în plus. A fost doar vina mea.

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Cei mai buni jucători alături de care am evoluat au fost Ronaldo, Zidane și Guti, dar aveam alte lucruri în minte. Nu eram suficient de matur. Cassano de atunci, cu mentalitatea pe care o am acum, ar fi jucat 10 ani la acel Real Madrid, pentru că aveam talentul necesar. Oricum, am fost foarte fericit să joc pentru Madrid. A fost o sursă imensă de mândrie, iar când călătoresc în străinătate, oamenii încă își amintesc de mine pentru că am făcut parte din acea echipă. Madrid este cea mai mare echipă din istorie”, a afirmat fostul fotbalist, care l-a atacat recent și pe Cristiano Ronaldo.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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