Fostul jucător al Stelei, Damian Militaru, în lacrimi după ce un fotbalist şi-a pierdut viaţa în accidentul groaznic din Petroşani: “Acest copilaş… ce-a putut să i se întâmple!”. Video

Miercuri seară, în Petroșani, șase copii au ajuns la spital după ce au fost loviți pe trecerea de pietoni de un șofer fără permis și care consumase alcool. Ulterior, . Damian Militaru, fostul fotbalist al Stelei, dar și fondatorul școlii de fotbal „Damian Militaru”, și-a găsit cu greu cuvintele după tragicul accident și a izbucnit în plâns.

Damian Militaru, devastat după teribilul accident de la Petroșani: „Ne pare nespus de rău pentru această nenorocire”

Șase elevi ai școlii de fotbal „Damian Militaru” au fost spulberați pe trecerea de pietoni când se întorceau de la banchet și mergeau spre casă. Când minorii traversau regulamentar, un șofer în vârstă de 19 ani i-a lovit cu automobilul, ulterior, fiind .

Damian Militaru, fost fotbalist al Stelei (n.r. FCSB) în perioada 1994-1999, vizibil afectat de nenorocirea care a avut loc, a încercat să explice firul evenimentelor. „Ne pare nespus de rău pentru această nenorocire. Altcumva nu am cum să o numesc.

Eu și colegii mei, de două luni de zile, ne străduim să facem această serbare de sfârșit de an cu acești copilași minunați. Am făcut serbarea de sfârșit de an la teatrul de stat. După aceea ne-am hotărât să facem un mini-party cu ei. S-au distrat extraordinar. Părinții ne-au felicitat”, a spus Damian Militaru, pentru Mondo TV.

Damian Militaru, în lacrimi după decesul fotbalistului minor în urma accidentului de la Petroșani: „Ce-a putut să i se întâmple…”

În urma teribilului accident, doi copii au fracturi la picioare, iar unul dintre ei se află în stare gravă fiind intubat. Din nefericire, medicii au fost nevoiți să declare, miercuri seară, decesul unui elev de la școala „Damian Militaru” în vârstă de doar 11 ani.

„După ce au plecat am auzit tragedia care s-a întâmplat. Ne pare rău de familie, de acest copilaș. Ce-a putut să i se întâmple… Nu știu, nu știu cum să îl numesc. Îmi pare rău, nespus de rău”, a spus, vizibil afectat, Damian Militaru după tragedia de la Petroșani.

Damian Militaru a evoluat pentru Steaua (n.r. FCSB) în perioada 1994-1999 și și-a trecut în palmares alături de roș-albaștri 4 titluri de campion, 3 Cupe și 2 Supercupe ale României.

FRF a emis un comunicat după tragedia de la Petroșani

Federația Română de Fotbal a transmis condoleanțe familiei tânărului fotbalist decedat în urma accidentului de la Petroșani și gânduri bune celorlalți copii implicați în teribilul accident.

„Federația Română de Fotbal a aflat cu tristețe de tragicul accident petrecut pe 21 decembrie 2022, la Petroșani, în județul Hunedoara, unde au fost implicați 7 tineri fotbaliști. Cosmin Popan, un copil de 11 ani legitimat la clubul Jiul Petroșani, a decedat ca urmare a unui accident rutier.

Alți șase copii au fost implicați, iar trei dintre aceștia se află internați în stare gravă la Timișoara, unde au fost transportați pentru a primi îngrijiri medicale. Copiii au fost loviți de o mașină pe când traversau regulamentar pe o trecere de pietoni în apropierea stadionului “Petre Libardi.

FRF regretă dispariția lui Cosmin Popan, transmite sincere condoleanțe familiei și apropiaților și cele mai bune gânduri merg către ceilalți copii implicați în accident, cu speranța că aceștia se vor face bine!”, a scris FRF în comunicat.

Șoferul responsabil de teribilul accident din Petroșani, arestat preventiv

Șoferul vinovat pentru groaznicul accident de la Petroșani a fugit de la fața locului după ce a lovit copiii pe trecerea de pietoni, însă a fost depistat de polițiști cu câteva ore mai târziu în zona orașului Aninoasa și a fost arestat preventiv.

Individul de 19 ani nu avea permis de conducere și i-a fost depistată o concentrație de 0.81 mg/l, alcool pur în aerul expirat în momentul în care i-a spulberat pe elevi când traversau regulamentar.

Cei șase minori loviți pe trecerea de pietoni aveau vârste cuprinse între 11 și 14 ani. Doi dintre ei se află la spitalul din Petroșani, în timp ce alți trei se află la Timișoara. „Ne-a luat ca pe popice”, a fost mărturia unei fetițe, victimă a accidentului, potrivit .