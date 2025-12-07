Fostul jucător al Ştiinţei, gest de suflet în prag de sărbători. Ce a făcut înaintea partidei Universitatea Craiova – CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a transformat partida cu CFR Cluj, foarte importantă în economia clasamentului, într-o adevărată acțiune de solidaritate. Suporterii care vin pe “Ion Oblemenco” vor avea intrarea gratuită, însă cu o condiție. Clubul îi invită pe fani să aducă o pereche cu ghetuțe pentru micuții fără posibilități materiale din Oltenia. În cadrul inițiativei “Încălțăm copiii Olteniei. Împreună!” au participat oameni de rând, dar și foști fotbaliști ai alb-albaștrilor.

Cine l-a însoțit pe Bogdan Vătăjelu la arena din Bănie

în două perioade (2014 – 2016, 2019 – 2023), a venit la arena din Bănie cu ambii copii. A donat o pereche de încălțăminte, după care a părăsit zona. Din motive personale, nu putut a asista la partida cu CFR Cluj.

“Ne bucurăm de inițiativa Craiovei. Cred că toți oltenii se vor aduna și vor umple aceste zone amenajate special. Cu toții empatizăm cu cei care au mai puține posibilități, iar aceste inițiative sunt extraordinare”, a spus Bogdan Vătăjelu, fostul fotbalist al Universității Craiova, în prezent legitimat la Aktobe, în Kazahstan.

Anunțul făcut de Universitatea Craiova

în așa fel încât fiecare spectator care vine pe "Ion Oblemenco" să poată ajunge cu o pereche de ghetuțe.

“Încălțăm copiii Olteniei. Împreună! Împotriva CFR Cluj, duminică, Știința deschide porțile pentru toți suporterii — intrare liberă, pe baza biletului revendicat online sau de la case. Tot ce cerem în schimb este ceva ce poate schimba o iarnă pentru copiii cu nevoi din Oltenia: o pereche de ghetuțe noi, lăsată în locurile special amenajate la porțile de acces ale ‘Vulcanului’.

Universitatea Craiova și Fundația Zurli le vor duce mai departe copiilor din Oltenia care au cu adevărat nevoie de ele. Noi dăm fotbalul. Voi dați căldura. Împreună dăm speranță!”, se arată în comunicatul Universității Craiova.

Spectatorii care vor asista la partida cu CFR Cluj de la Tribuna VIP trebuie să achite, în schimb, 150 de lei. Banii, însă, nu vor intra în conturile clubului. Suporterii vor primi un voucher care poate fi folosit în fan-show-urile clubului. Prin intermediul lui, au posibilitatea să cumpere tricouri, eșarfe, dar și alte articole cu logo-ul echipei.