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Gustavo Vagenin (34 de ani), fost fotbalist la Universitatea Craiova, a devenit impresar și aduce acum în Bănie un tânăr promițător din Brazilia. Este vorba despre atacantul Joao Andrade, în vârstă de doar 20 de ani. Gustavo a fost prezent în Giulești la meciul dintre Rapid și echipa olteană, urmărind astfel de aproape evoluția fotbalului românesc în această perioadă.

Gustavo, fostul jucător de la U Craiova, acum impresar, aduce un brazilian în Bănie

a informat în urmă cu doar câteva zile în legătură cu această mutare. Vârful brazilian vine în Bănie în primă fază pentru a juca la echipa a doua, iar ulterior, în funcție de progresul său de acolo, să poată ajunge la un moment dat chiar și la prima formație. Acesta este deci contextul în care Gustavo se află în aceste zile în România.

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Cu această ocazie, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova s-a prezentat , pentru a urmări de la fața locului , în cadrul etapei cu numărul 7 din SuperLiga. El a fost surprins în tribune de către fotoreporterul FANATIK prezent pe stadion la această partidă.

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Chiar în seara meciului din deplasare cu Rapid, mijlocașul georgian a transmis un mesaj de despărțire de gruparea din Bănie. După cum , internaționalul gruzin se transferă în MLS, la Chicago Fire. „Abia aştept să văd care e nivelul acolo. Am văzut că au ajuns mulţi jucători buni acolo şi sper să fie totul ok. O să fie o experienţă incredibilă pentru mine să joc cu Lewandowski, un jucător cu asemenea calitate şi cu o astfel de carieră.

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O să mă ajute cu totul şi în viaţa de zi cu zi, dar şi la fotbal. Sunt încântat să joc alături de el. Abia aştept acest moment. Mulţumesc Universităţii Craiova, mi-a oferit multe şanse în viaţă. Am venit aici ca un băiat şi plec ca un bărbat. A fost o poveste frumoasă, sper să fie totul ok şi nu se ştie cum e în viaţă. Poate, la un moment dat, o să mă întorc aici”,