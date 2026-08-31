Sport

Fostul jucător de la U Craiova s-a făcut impresar și aduce în Bănie un tânăr promițător din Brazilia. Prezent în Giulești la meciul cu Rapid

Cine este fostul jucător de la Universitatea Craiova devenit între timp impresar și venit în Giulești la meciul cu Rapid. Ce fotbalist din Brazilia aduce în Bănie
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
31.08.2026 | 22:14
Fostul jucator de la U Craiova sa facut impresar si aduce in Banie un tanar promitator din Brazilia Prezent in Giulesti la meciul cu Rapid
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Gustavo Vagenin, în tribune la Rapid - Universitatea Craiova. Foto: Renato Anghelescu / Fanatik
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Gustavo Vagenin (34 de ani), fost fotbalist la Universitatea Craiova, a devenit impresar și aduce acum în Bănie un tânăr promițător din Brazilia. Este vorba despre atacantul Joao Andrade, în vârstă de doar 20 de ani. Gustavo a fost prezent în Giulești la meciul dintre Rapid și echipa olteană, urmărind astfel de aproape evoluția fotbalului românesc în această perioadă.

Gustavo, fostul jucător de la U Craiova, acum impresar, aduce un brazilian în Bănie

Jurnalistul Emanuel Roșu a informat în urmă cu doar câteva zile în legătură cu această mutare. Vârful brazilian vine în Bănie în primă fază pentru a juca la echipa a doua, iar ulterior, în funcție de progresul său de acolo, să poată ajunge la un moment dat chiar și la prima formație. Acesta este deci contextul în care Gustavo se află în aceste zile în România.

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Cu această ocazie, fostul fotbalist de la Universitatea Craiova s-a prezentat luni seară în Giulești, pentru a urmări de la fața locului meciul jucat de olteni cu Rapid, în cadrul etapei cu numărul  7 din SuperLiga. El a fost surprins în tribune de către fotoreporterul FANATIK prezent pe stadion la această partidă.

Gustavo Rapid Universitatea Craiova Giulești
Gustavo Vagenin, fost fotbalist la Universitatea Craiova, în prezent impresar, în tribunele din Giulești la meciul oltenilor cu Rapid. Foto: Fanatik

 

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Chiar în seara meciului din deplasare cu Rapid, mijlocașul georgian a transmis un mesaj de despărțire de gruparea din Bănie. După cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, internaționalul gruzin se transferă în MLS, la Chicago Fire. „Abia aştept să văd care e nivelul acolo. Am văzut că au ajuns mulţi jucători buni acolo şi sper să fie totul ok. O să fie o experienţă incredibilă pentru mine să joc cu Lewandowski, un jucător cu asemenea calitate şi cu o astfel de carieră.

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O să mă ajute cu totul şi în viaţa de zi cu zi, dar şi la fotbal. Sunt încântat să joc alături de el. Abia aştept acest moment. Mulţumesc Universităţii Craiova, mi-a oferit multe şanse în viaţă. Am venit aici ca un băiat şi plec ca un bărbat. A fost o poveste frumoasă, sper să fie totul ok şi nu se ştie cum e în viaţă. Poate, la un moment dat, o să mă întorc aici”, a spus Anzor pentru Prima Sport. 

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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