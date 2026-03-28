Fostul jucător al Universității Craiova a revenit în România! Cu ce echipă din play-off se antrenează

După ce și-a încheiat înțelegerea cu Aktobe la începutul acestui an, Bogdan Vătăjelu (33 de ani), fost căpitan la Universitatea Craiova, a revenit în România, unde se antrenează cu FC Bihor, formație ce evoluează în play-off-ul din Liga a II-a. Momentan, fundașul stânga doar se antrenează cu divizionara secundă și încă așteaptă oferte din străinătate, însă orădenii doresc să-l convingă să rămână.

Bogdan Vătăjelu a fost coleg cu Andrei Vlad la Aktobe, însă ambii au încetat contractele în luna ianuarie a acestui an. Dacă fostul portar de la FCSB și-a găsit angajament în campionatul Poloniei, fostul căpitan de la Universitatea Craiova încă analizează variantele și nu exclude plecarea în străinătate.

Însă, momentan, fundașul stânga se antrenează conform . Orădenii își doresc să semneze un contract cu internaționalul român valabil până la finalul play-off-ului, cu posibilitate de prelungire din vară.

Vătăjelu, component al echipei Universității Craiova care a ratat titlul în ultima etapă

Formația patronată de Mihai Rotaru nu a reușit să câștige niciun titlu de campioană de la promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Totuși, oltenii au avut un sezon în care au fost extrem de aproape de această performanță. Condusă de Cristiano Bergodi, formația din Bănie a disputat „finala campionatului” contra lui CFR Cluj, însă a pierdut-o cu scorul de 1-2, deși la pauză conducea cu scorul de 1-0.

Bogdan Vătăjelu a făcut parte din acea echipă și a dezvăluit pentru FANATIK că : „Da, cred că în momentul acela CFR-ul, pot să zic, era cum e Craiova în acest moment. Majoritatea jucătorilor de la ei erau cu o experiență extraordinară. Nu cred că aveau foarte mulți jucători tineri.

Părerea mea rămâne aceeași, că noi nu am fost pregătiți pentru acel meci. Chiar dacă am avut un play-off extraordinar, ceea ce s-a petrecut înainte cu câteva zile de acel meci, probabil pentru noi a fost un pic cam mult. Aveam și foarte mulți copii care evoluau în acea echipă și da, cred că experiența în câștigarea unui trofeu contează extraordinar de mult”, a spus Vătăjelu.

Am avut câteva luni (n.r. flash-uri) pentru că noi cred că încă nu știam ceea ce însemna pentru Craiova un titlu după foamea asta, după atâția ani. Și lunile alea ne-au afectat cumva, pentru că am avut și susținerea oamenilor după meciul acela. Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului pentru că nu era voie, erau restricții în acel moment (n.r. – din cauza pandemiei de COVID-19). Am simțit susținerea lor și e clar că ne-a afectat pentru câteva luni, dar până la urmă trebuie să treci peste, pentru că dacă rămâi ancorat în trecut, nu cred că îți face ție bine. Trebuie să treci peste”, a explicat Bogdan Vătăjelu la FANATIK SUPERLIGA în urmă cu câteva săptămâni.

La ce echipe a evoluat Bogdan Vătăjelu de-a lungul carierei sale

Bogdan Vătăjelu și-a început cariera de fotbalist pentru echipa a II-a a celor de la FCSB, între anii 2009 și 2011. Apoi, el a mai evoluat pe rând în România pentru CSM Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, Universitatea Craiova și U Cluj.

Fundașul de 33 de ani a avut experiențe și în străinătate, unde a evoluat pentru Sparta Praga și Jablonec, în Cehia, iar ultima sa experiență a avut-o în Kazahstan, la Aktobe, alături de care a câștigat Cupa Kazahstanului. Bogdan Vătăjelu a adunat și trei selecții la echipa națională. El și-a făcut debutul în 2015, iar ultima apariție a avut-o în 2022, într-un meci amical contra Sloveniei.