Fostul jucător al Universității Craiova a revenit în România! Cu ce echipă din play-off se antrenează

După ce și-a încheiat înțelegerea cu Aktobe la începutul acestui an, Bogdan Vătăjelu (33 de ani), fost căpitan la Universitatea Craiova, a revenit în România, unde se antrenează cu FC Bihor, formație ce evoluează în play-off-ul din Liga a II-a. Momentan, fundașul stânga doar se antrenează cu divizionara secundă și încă așteaptă oferte din străinătate, însă orădenii doresc să-l convingă să rămână.
Bogdan Vătăjelu a fost coleg cu Andrei Vlad la Aktobe, însă ambii au încetat contractele în luna ianuarie a acestui an. Dacă fostul portar de la FCSB și-a găsit angajament în campionatul Poloniei, fostul căpitan de la Universitatea Craiova încă analizează variantele și nu exclude plecarea în străinătate.
Însă, momentan, fundașul stânga se antrenează alături de formația lui Erik Lincar, FC Bihor, conform presei locale. Orădenii își doresc să semneze un contract cu internaționalul român valabil până la finalul play-off-ului, cu posibilitate de prelungire din vară.
Formația patronată de Mihai Rotaru nu a reușit să câștige niciun titlu de campioană de la promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc. Totuși, oltenii au avut un sezon în care au fost extrem de aproape de această performanță. Condusă de Cristiano Bergodi, formația din Bănie a disputat „finala campionatului” contra lui CFR Cluj, însă a pierdut-o cu scorul de 1-2, deși la pauză conducea cu scorul de 1-0.
Bogdan Vătăjelu a făcut parte din acea echipă și a dezvăluit pentru FANATIK că acela a fost cel mai greu moment din cariera sa: „Da, cred că în momentul acela CFR-ul, pot să zic, era cum e Craiova în acest moment. Majoritatea jucătorilor de la ei erau cu o experiență extraordinară. Nu cred că aveau foarte mulți jucători tineri.
Părerea mea rămâne aceeași, că noi nu am fost pregătiți pentru acel meci. Chiar dacă am avut un play-off extraordinar, ceea ce s-a petrecut înainte cu câteva zile de acel meci, probabil pentru noi a fost un pic cam mult. Aveam și foarte mulți copii care evoluau în acea echipă și da, cred că experiența în câștigarea unui trofeu contează extraordinar de mult”, a spus Vătăjelu.
Am avut câteva luni (n.r. flash-uri) pentru că noi cred că încă nu știam ceea ce însemna pentru Craiova un titlu după foamea asta, după atâția ani. Și lunile alea ne-au afectat cumva, pentru că am avut și susținerea oamenilor după meciul acela. Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului pentru că nu era voie, erau restricții în acel moment (n.r. – din cauza pandemiei de COVID-19). Am simțit susținerea lor și e clar că ne-a afectat pentru câteva luni, dar până la urmă trebuie să treci peste, pentru că dacă rămâi ancorat în trecut, nu cred că îți face ție bine. Trebuie să treci peste”, a explicat Bogdan Vătăjelu la FANATIK SUPERLIGA în urmă cu câteva săptămâni.
Bogdan Vătăjelu și-a început cariera de fotbalist pentru echipa a II-a a celor de la FCSB, între anii 2009 și 2011. Apoi, el a mai evoluat pe rând în România pentru CSM Râmnicu Vâlcea, Metalul Reșița, Universitatea Craiova și U Cluj.
Fundașul de 33 de ani a avut experiențe și în străinătate, unde a evoluat pentru Sparta Praga și Jablonec, în Cehia, iar ultima sa experiență a avut-o în Kazahstan, la Aktobe, alături de care a câștigat Cupa Kazahstanului. Bogdan Vătăjelu a adunat și trei selecții la echipa națională. El și-a făcut debutul în 2015, iar ultima apariție a avut-o în 2022, într-un meci amical contra Sloveniei.