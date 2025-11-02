Fostul jucător al Universității Craiova a venit cu soția la derby-ul cu Rapid! Cei doi au atras toate privirile. Video

ADVERTISEMENT

Duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid a aprins spiritele în Bănie. Un fost fotbalist al oltenilor a ținut să fie prezent în tribunele stadionului ”Ion Oblemenco” și a venit alături de soția sa.

Este vorba de Mihai Căpățînă, cel care a plecat de la Universitatea Craiova înainte de startul actualului sezon. Jucătorul a rămas apropiat de Universitatea Craiova și a profitat de faptul că a primit liber de la actualul său club și a venit să-și vadă foștii coechipieri la derby-ul cu Rapid.

Căpățînă și soția sa Iulia au avut parte de o primire foarte bună în Bănie. Deși nu a fost niciodată un jucător decisiv, el a fost perceput ca un muncitor care a dat tot ce a avut mai bun pentru echipă.

La sosirea la stadion pentru , mijlocașul în vârstă de 29 de ani a fost solicitat de fani pentru autografe și fotografii. Ajuns în tribuna oficială, Mihai Căpățînă a fost impresionat de atmosfera făcută de suporterii ”alb-albaștrilor” și a filmat cu telefonul mobil momentul în care s-a intonat imnul echipei.

Cum s-a despărțit Căpățînă de Universitatea Craiova

Născut la Slatina, Mihai Căpățînă a jucat pentru Universitatea Craiova aproape 5 ani. În vară, el , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Venit în țară după ce campionatul din Kazahstan a luat o pauză de două luni, fotbalistul a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre .

De asemenea, el a analizat șansele la titlu ale Universității Craiova în actualul sezon și a mărturisit cu o undă de regret în glas că și-a fi dorit să poată evolua cu echipa de suflet în Conference League.

Nășit de Alexandru Mitriță

Mihai Căpățînă este căsătorit cu Iulia și au împreună un copil. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024, la scurt timp după ce au aflat că vor deveni pentru prima dată părinți, iar naș le-a fost Alexandru Mitriță.

La opt luni după ce au făcut nunta, Iulia a născut un băiețel pe care l-au botezat Lucas Mihai. Soția fotbalistului a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii cu camera pregătită copilului și modul în care Mihai Căpățînă și-a primit acasă băiatul.