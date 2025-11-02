Sport

Fostul jucător al Universității Craiova a venit cu soția la derby-ul cu Rapid! Cei doi au atras toate privirile. Video

Universitatea Craiova întâlnește Rapid în cel mai așteptat joc al rundei. Un fost fotbalist al oltenilor și soția sa au fost în centrul atenției înaintea partidei.
Tibi Cocora
02.11.2025 | 21:18
Un fost fotbalist de la Universitatea Craiova a venit cu soția la partida cu Rapid. Sursă foto: Fanatik
Duelul dintre Universitatea Craiova și Rapid a aprins spiritele în Bănie. Un fost fotbalist al oltenilor a ținut să fie prezent în tribunele stadionului ”Ion Oblemenco” și a venit alături de soția sa.

Un fost fotbalist de la Universitatea Craiova și soția sa, în centrul atenției la meciul cu Rapid

Este vorba de Mihai Căpățînă, cel care a plecat de la Universitatea Craiova înainte de startul actualului sezon. Jucătorul a rămas apropiat de Universitatea Craiova și a profitat de faptul că a primit liber de la actualul său club și a venit să-și vadă foștii coechipieri la derby-ul cu Rapid.

Căpățînă și soția sa Iulia au avut parte de o primire foarte bună în Bănie. Deși nu a fost niciodată un jucător decisiv, el a fost perceput ca un muncitor care a dat tot ce a avut mai bun pentru echipă.

La sosirea la stadion pentru partida cu Rapid, mijlocașul în vârstă de 29 de ani a fost solicitat de fani pentru autografe și fotografii. Ajuns în tribuna oficială, Mihai Căpățînă a fost impresionat de atmosfera făcută de suporterii ”alb-albaștrilor” și a filmat cu telefonul mobil momentul în care s-a intonat imnul echipei.

Cum s-a despărțit Căpățînă de Universitatea Craiova

Născut la Slatina, Mihai Căpățînă a jucat pentru Universitatea Craiova aproape 5 ani. În vară, el a fost cedat la formația Ordabasy din Kazahstan, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Venit în țară după ce campionatul din Kazahstan a luat o pauză de două luni, fotbalistul a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre cum s-a ajuns la despărțirea de gruparea din Bănie.

De asemenea, el a analizat șansele la titlu ale Universității Craiova în actualul sezon și a mărturisit cu o undă de regret în glas că și-a fi dorit să poată evolua cu echipa de suflet în Conference League.

Nășit de Alexandru Mitriță

Mihai Căpățînă este căsătorit cu Iulia și au împreună un copil. Cei doi și-au unit destinele în vara anului 2024, la scurt timp după ce au aflat că vor deveni pentru prima dată părinți, iar naș le-a fost Alexandru Mitriță.

La opt luni după ce au făcut nunta, Iulia a născut un băiețel pe care l-au botezat Lucas Mihai. Soția fotbalistului a postat pe rețelele de socializare mai multe fotografii cu camera pregătită copilului și modul în care Mihai Căpățînă și-a primit acasă băiatul.

Căpățînă, alături de soție la U Craiova - Rapid

