Fostul jucător al Universității Craiova, anchetat pentru fals în acte! Procurorii verifică modul în care fotbalistul ar fi obținut permisul

Probleme serioase pentru Mirko Pigliacelli, fostul portar al Universității Craiova. Goalkeeperul italian, care în prezent joacă pentru Catanzaro Calcio, se află în centrul unei anchete deschise de Parchetul din Italia. Procurorii verifică modul în care fotbalistul ar fi obținut permisul nautic.

Fostul portar al Craiovei, în mijlocul unui scandal uriaș! Pigliacelli, vizat într-o anchetă pentru fals

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, anchetatorii analizează procesul-verbal care atestă promovarea probei practice. Documentul ar fi fost întocmit la Palermo. Problema majoră este legată de prezența fizică a portarului în acel moment.

Concret, în ziua în care ar fi susținut examenul pentru permisul nautic la Palermo, Pigliacelli se afla, teoretic, în cantonament cu echipa. Lotul celor de la Catanzaro era în Trentino-Alto Adige, în nordul Italiei. Distanța dintre cele două locații este de peste 1.000 de kilometri.

Parchetul face verificări. De ce este, de fapt, cercetat Mirko Pigliacelli

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă fotbalistul putea, logistic, să fie prezent în ambele locuri în același interval orar. Se verifică bilete de avion, deplasări private și programul exact al echipei din acea perioadă. În cazul în care se confirmă un fals în acte, consecințele pot fi serioase. Falsul în înscrisuri oficiale este infracțiune în Italia.

Parchetul precizează că, în acest moment, nu există dovezi privind plăți de bani către examinator. Totuși, este analizată ipoteza unui tratament preferențial, mai exact posibilitatea ca proba practică să fi fost validată fără ca sportivul să fie prezent fizic.

„În cazul specific al portarului, Parchetul invocă ipoteza de fals în legătură cu documentația care certifica promovarea probei practice. Potrivit anchetatorilor, nu ar exista dovezi privind plăți de bani, însă se ia în calcul posibilitatea unui tratament preferențial, aspect ce urmează să fie clarificat pe parcursul investigațiilor.

În aceste ore, în jurul portarului echipei Catanzaro Calcio, Mirko Pigliacelli, planează o întrebare: cum putea fotbalistul să fie la Palermo pentru a susține examenul pentru permisul nautic, așa cum reiese din procesul-verbal întocmit de examinator, și, în aceleași ore, să fie în Trentino-Alto Adige cu echipa, în cantonamentul de pregătire?”, au scris jurnaliștii italieni de la .

Mirko Pigliacelli e portarul care i-a dat gol FCSB-ului din penalty

Portarul italian a ajuns în România în 2018 și s-a făcut rapid remarcat. Acesta a revenit în Italia patru ani mai târziu, când a semnat cu Palermo. Ajuns la 32 de ani, goalkeeperul are o cotă de piață de 400.000 de euro.

, dar și prin temperamentul său. Adesea reușea să iasă în centrul atenției. Mai mult, Mirko Pigliacelli a înscris și un gol pentru olteni. Peninsularul a transformat o lovitură de la 11 metri într-un derby cu FCSB.