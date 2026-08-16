Sport

Fostul jucător de la CFR Cluj, one man show la debutul pentru ȚSKA Sofia! Două pase decisive și ROȘU direct în primele 45 de minute. Video

Cătălin Itu a avut parte de un debut cu de toate la ȚSKA Sofia. Vezi pe site-ul fanatik.ro cum s-a remarcat fostul fotbalist de la CFR Cluj la duelul din Bulgaria.
Dragos Petrescu
16.08.2026 | 23:34
Fostul jucator de la CFR Cluj one man show la debutul pentru TSKA Sofia Doua pase decisive si ROSU direct in primele 45 de minute Video
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Cătălin Itu, două pase decisive și eliminare la debutul pentru ȚSKA Sofia // FOTO: colaj FANATIK
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ȚSKA Sofia a câștigat fără drept de apel duelul de pe teren propriu împotriva celor de la Botev Vratsa, scor 5-0, un meci al rundei cu numărul #5 din campionatul Bulgariei. Cătălin Itu (26 de ani) a debutat ca titular la echipa pregătită de Hristo Yanev și a avut parte de o primă repriză cu de toate. Fostul fotbalist de la CFR Cluj a oferit două pase decisive, după care a fost eliminat. Vezi pe FANATIK toate detaliile.

Cătălin Itu, două pase decisive și eliminare la debutul pentru ȚSKA Sofia!

Fotbalistul român părea că va avea parte de un debut de vis în tricoul celor de la ȚSKA Sofia, echipa cu care a semnat în această vară, după despărțirea de Lokomotiv Plovdiv. Fostul jucător de la CFR Cluj a pasat decisiv la primele două goluri marcate de gazde, care au purtat semnăturile lui Joel Zwarts (13′), respectiv Petko Panayotov (38′), dar mai apoi a fost eliminat, în cel de-al treilea minut suplimentar al primului act.

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Acesta a efectuat o intrare prin alunecare asupra lui Vladislav Naydenov, lovindu-l pe acesta cu talpa direct pe gleznă. Inițial, arbitrul nu a considerat că faultul comis de Itu merită cartonașul roșu, dar după ce a revăzut faza la monitorul VAR, și-a schimbat decizia, iar romanul și-a lăsat echipa în 10. Chiar și așa, în inferioritate numerică, cei de la ȚSKA au mai înscris de trei ori în actul secund, ducând astfel scorul la 5-0 și obținând cea mai categorică victorie din acest start de sezon.

Cătălin Itu și ȚSKA Sofia au urcat pe locul 2 în Bulgaria!

În urma rezultatului înregistrat duminică, ȚSKA Sofia a ajuns la borna cu numărul 13 și a urcat pe locul 2 în clasamentul din Bulgaria, fiind la două lungimi în spatele liderului Ludogorets, care are număr maxim de puncte după primele 5 etape. De cealaltă parte, cei de la Lokomotiv Plovdiv, echipa pentru care a evoluat Itu în ultimul sezon și în primele 4 runde ale stagiunii curente, se află pe începutul weekend-ului pe locul 9, cu trei puncte.

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Fotbalistul român a fost transferat de ȚSKA Sofia de la Lokomotiv Plovdiv în schimbul sumei de 300.000 de euro. În CV-ul său se mai regăsesc echipe precum Krumovgrad (Bulgaria), Politehnica Iași, Dinamo București și CFR Cluj. Alături de formația din Gruia, Itu a cucerit singurele trofee din palmaresul său. Este vorba despre 4 titluri de campion în SuperLiga, respectiv o Supercupă a României. În prezent, cota sa de piață este de 750.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.

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