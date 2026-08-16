Fostul jucător de la CFR Cluj, one man show la debutul pentru ȚSKA Sofia! Două pase decisive și ROȘU direct în primele 45 de minute. Video

ȚSKA Sofia a câștigat fără drept de apel duelul de pe teren propriu împotriva celor de la Botev Vratsa, scor 5-0, un meci al rundei cu numărul #5 din campionatul Bulgariei. Cătălin Itu (26 de ani) a debutat ca titular la echipa pregătită de Hristo Yanev și a avut parte de o primă repriză cu de toate. Fostul fotbalist de la CFR Cluj a oferit două pase decisive, după care a fost eliminat. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Fotbalistul român părea că va avea parte de un debut de vis în tricoul celor de la ȚSKA Sofia, echipa cu care a semnat în această vară, după despărțirea de Lokomotiv Plovdiv. Fostul jucător de la CFR Cluj a pasat decisiv la primele două goluri marcate de gazde, care au purtat semnăturile lui Joel Zwarts (13′), respectiv Petko Panayotov (38′), dar mai apoi a fost eliminat, în cel de-al treilea minut suplimentar al primului act.
Acesta a efectuat o intrare prin alunecare asupra lui Vladislav Naydenov, lovindu-l pe acesta cu talpa direct pe gleznă. Inițial, arbitrul nu a considerat că faultul comis de Itu merită cartonașul roșu, dar după ce a revăzut faza la monitorul VAR, și-a schimbat decizia, iar romanul și-a lăsat echipa în 10. Chiar și așa, în inferioritate numerică, cei de la ȚSKA au mai înscris de trei ori în actul secund, ducând astfel scorul la 5-0 și obținând cea mai categorică victorie din acest start de sezon.
În urma rezultatului înregistrat duminică, ȚSKA Sofia a ajuns la borna cu numărul 13 și a urcat pe locul 2 în clasamentul din Bulgaria, fiind la două lungimi în spatele liderului Ludogorets, care are număr maxim de puncte după primele 5 etape. De cealaltă parte, cei de la Lokomotiv Plovdiv, echipa pentru care a evoluat Itu în ultimul sezon și în primele 4 runde ale stagiunii curente, se află pe începutul weekend-ului pe locul 9, cu trei puncte.
Fotbalistul român a fost transferat de ȚSKA Sofia de la Lokomotiv Plovdiv în schimbul sumei de 300.000 de euro. În CV-ul său se mai regăsesc echipe precum Krumovgrad (Bulgaria), Politehnica Iași, Dinamo București și CFR Cluj. Alături de formația din Gruia, Itu a cucerit singurele trofee din palmaresul său. Este vorba despre 4 titluri de campion în SuperLiga, respectiv o Supercupă a României. În prezent, cota sa de piață este de 750.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.